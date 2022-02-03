9 шкур на снегу и ночная погоня: подробности задержания новосибирских участковых-браконьеров

Павел и Виталий были коллегами. Фото: соцсети

В Новосибирской области двух участковых обвиняют в незаконной охоте. По версии следствия, они вместе с еще одним охотником застрелили 9 сибирских косуль недалеко от села Воробьево. Поймали нарушителей закона благодаря неравнодушным жителям, которые нашли место, где освежевали животных. Участковых ловили ночью, сидя в засаде.

РАЗДЕЛЫВАЛИ КОСУЛЬ НА МЕСТЕ

Начнем по порядку. Около недели назад местный житель села Воробьево Венгеровского района гулял по лесу и увидел вдалеке небольшой окоп. Вокруг него огромной стаей кружили вороны. Мужчина решил посмотреть, что там, и, подойдя ближе, увидел шкуры сибирских косуль. Насчитал 13 штук!

— Он тут же позвонил своему другу, а тот набрал инспектору по охране природы. На место убоя инспектор выехал на следующий день. Туда же сразу вызвали наряд полиции, — рассказал КП-Новосибирск источник, близко знакомый с ситуацией.

Павел служил в органах 3 года. Фото: соцсети

По словам источника, подозрения сразу пали на двух местных участковых Павла Д. и Виталия С. На парней давно было собрано много информации, только их никак не удавалось поймать за руку. Эти двое были заядлыми охотниками, выставляли снимки с оружием и добычей в социальных сетях. Но фотокарточки отбирали приличные, с дичью и зверем, на которых охотиться разрешено. Как говорится, не пойман — не вор. Доказательств и улик о браконьерстве не хватало.

— Тогда на месте выяснили: браконьеры действовали по схеме. Животных отстреливали и разделывали на месте. Мясо убирали в мешки и прятали, чтобы приехать ночью и забрать. Шкуры сбрасывали там же, — раскрывает подробности источник. — После первого случая было возбуждено уголовное дело. Оставалось поймать виновных.

Но как это сделать? Помогла вторая подобная находка.

НАШЛИ БЛАГОДАРЯ МЯСУ

Как говорит источник, второй раз браконьеры действовали по той же схеме. Приехали, настреляли косуль и спрятали мясо в снегу. Мешок со свежениной обнаружил проезжавший мимо автомобилист. Он и сообщил об этом в полицию. В этот раз было обнаружено 9 шкур.

— Тогда было решено организовать засаду. Оперативники спрятались в кустах и дождались ночи, когда приедут охотники. Как и предполагалось, один из участковых приехал за добычей на такси. Его сразу засекли, но он прыгнул в такси, и началась погоня, — описал события КП-Новосибирск источник.

Мужчина регулярно охотился. Фото: соцсети

Он говорит, что участковый выкинул мешок с мясом из машины, а потом прямо на ходу ретировался сам. Машину таксиста все-таки удалось догнать, а уже после оперативники вышли на второго участкового и их коллегу по браконьерству.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Пока любителей мяса косули обвиняют только по второму эпизоду, где было убито 9 косуль. Первый эпизод (с 13 застреленными косулями) еще необходимо доказать.

Подозреваемых отправили под домашний арест.

КОНКРЕТНО

Охота на сибирскую косулю в Новосибирской области разрешена в период с 20 августа по 20 сентября. Охота за рамками этого периода — нарушение закона.

За преступление, совершенное группой лиц, охотникам может грозить до 5 лет лишения свободы. Также министерство природы посчитает ущерб, нанесенный браконьерами. За одну самку косули придется заплатить 120 тысяч рублей, а за самца — 60 тысяч рублей.

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