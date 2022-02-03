Забота по-новому: Леонид Агутин стал лицом новой кампании Авито по цифровой безопасности

Леонид Агутин. Фото: компания Авито

Ролик с участием Леонида Агутина появился на YouTube и в социальных сетях, также он будет распространяться в популярных сообществах в мессенджерах.

Авито - это крупнейшая онлайн-платформа, где ежемесячно друг с другом общаются 50 миллионов человек. Важной социальной задачей сервиса является помощь пользователям в освоении цифрового мира, в том числе в изучении элементарных правил безопасности при совершении ежедневных сделок. В видео Леонид приводит простые и понятные каждому примеры, которые помогают запомнить универсальные для пользователей правила безопасного поведения в Сети.

В рамках кампании был создан мини-фильм, рассказывающий о четырех ключевых правилах безопасного онлайн-шопинга:

• никогда не передавать посторонним данные банковских карт (в том числе CVV/CVC-код банковской карты или коды из SMS-сообщений от банка);

• не переходить по ссылкам, которые присылают другие пользователи;

• оформлять доставку только на официальном сайте (платформе или приложении);

• обсуждать подробности сделки только во встроенном мессенджере сайта, а не по телефону или в сторонних мессенджерах.

Леонид Агутин:

- С каждым днем нас окружает все больше новых технологий, сервисов и приложений, с помощью которых можно решать насущные вопросы, не выходя из дома. И это очень здорово и удобно, если уметь правильно ими пользоваться. Когда ребята из Авито предложили мне участие в этом проекте, я недолго думая согласился. По-моему, это дело полезное. Мне и самому пригодились бы в свое время такие советы.

Игорь Макаров, коммерческий директор Авито:

- Здорово, что Леонид поддержал идею снять дружеский мини-фильм, которым хочется поделиться с родными и близкими. И сделать это получилось на понятном и доступном для каждого языке. Лицом нашей кампании по безопасности стал человек, одинаково близкий и любимый для многих наших пользователей. Надеемся, что эти простые видеоинструкции помогут пользователям любой онлайн-платформы и любого сервиса в целом чувствовать себя в интернете более уверенно.

Арина Гиршович, руководитель направления бренда компании Авито:

- Уверенность - одна из трех ключевых ценностей нашего бренда. Нам действительно важно, чтобы пользователи чувствовали себя комфортно и защищенно при взаимодействии с Авито. Мы с командой регулярно собираемся, чтобы изучить, насколько повлияли наши коммуникации на уровень цифровых знаний пользователей Авито. Такие кампании позволяют нам максимально быстро рассказать любой аудитории, от подростков до людей более старшего поколения, как себя вести, чтобы уверенно совершать покупки и обращаться за услугами в интернете. Мы обязательно продолжим рассказывать о безопасных сделках в Сети и в будущих коммуникациях Авито.