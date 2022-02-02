Дата красивая, свадьба быстрая: как женятся новосибирцы 02.02.2022

В красивую дату женятся все - и молодые, и пары в возрасте Фото: Никита МАНЬКО

Второе февраля 2022 года одна из красивых дат, за которыми гоняются многие женихи и невесты. В этом году в стране целый бум, в разных городах в сети появились объявления — запись на эту дату продают по цене от 35 тысяч рублей до миллиона. Корреспондент КП-Новосибирск побывал в новосибирских ЗАГСах в этот день и узнали, раскошелился ли кто-то из новобрачных. Оказалось — нет, даже, наоборот, многие сократили расходы на свадьбу до неприличия.

МЫ ПРОСТО РАСПИСАТЬСЯ

Несколько дней назад в сети мелькали новости — в Екатеринбурге, Москве и ряде других городов предприимчивые люди выставляли в Сети объявления. Они продавали красивую дату для росписи в местных ЗАГСах. Схема простая: подставная пара заранее бронировала дату через «Госуслуги», а перед продажей приходила и отменяла бронь, тут же место занимали покупатели. Просили за услугу кто-то несколько десятков тысяч рублей, другие объявления не мелочились и ставили цену в миллион рублей. Мы обошли новосибирские ЗАГСы и не нашли среди горожан тех, кто купил красивую дату. Зато узнали немало других душевных и красивых историй, а заодно посмотрели, как проходят свадьбы в период очередной волны пандемии.

Александр познакомился с Ольгой в «инстаграме» — девушка покорила его умом и начитанностью. Фото: Никита МАНЬКО

Александр и Ольга познакомились в инстаграме, через полгода начали жить вместе, а через два года решили расписаться. Дату 02.02.2022 специально не выбирали, только потом увидели красивые цифры. Да и торжественную церемонию не заказывали — родственники не настаивали.

— Дату мы специально не выбирали. Но я долго смеялся, когда увидел на сайте частных объявлений дату регистрации 22.02.22, которую продавали за 400 тысяч рублей! Родственники и друзья не настаивают на свадьбе, мы просто решили порадовать себя и расписаться. Деньги лучше потратим на улучшение жилищных условий — сначала ремонт, потом поменяем машину, квартиру. Дети тоже будут, но немного позже, — уверен Александр Плотников.

Свадьба перед пенсией — смелый шаг, но любви все возрасты покорны Фото: Никита МАНЬКО

ПОЗНАКОМИЛИСЬ В ЛЕСУ

Жениться перед пенсией? Почему бы и нет, любви все возрасты покорны. Так подумал 59-летний программист Олег и 56-летняя Наталья Пыльник. Мужчина гулял по лесу в марте и встретил будущую супругу. Да, бывают и такие неожиданные встречи в необычном месте. Это на заметку дамам, листающим журналы с заголовками «Топ-5 мест, где искать мужа». Новосибирцы прожили вместе пять лет и решили расписаться.

— Специально выбирали дату, полгода назад подали заявление, подгадывали. Но в мистику я не верю, однако симметрия красивая. Сейчас конечно продают даты в интернете, но мы даже не думали об этом, — рассказал КП-Новосибирск Олег Пыльник.

Олег и Наталья не в первый раз в ЗАГСе — у обоих за плечами браки и разводы, а также дети и внуки. Но теперь время пожить для себя, даже квартиру недавно купили.

Что желает пара молодым новобрачным, надевшим обручальные кольца впервые?

— Живите дружно, а в жизни всякое бывает, — улыбается невеста.

Каждая вторая пара устраивает торжественную регистрацию с родителями Фото: Никита МАНЬКО

РАЗВОДЫ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Следующая дата регистрации брака — на 22.02.2022 уже расписана под завязку. По данным управления ЗАГС по Новосибирской области, было подано 167 заявлений и прием новых уже закрыт. К тому же, в регионе всплеск заболеваемости коронавирусом — и попасть на регистрацию в ЗАГС могут лишь новобрачные и их шестеро гостей, то есть всего 8 человек.

— Динамика заболеваемости сейчас пугающая, поэтому мы не допускаем посторонних лиц в ЗАГС. Только по 8 человек, включая молодоженов. В зале же необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию. В целом время церемонии сократилось до 5 — 7 минут, а вся регистрация в загсе с учетом гардероба и подготовки проходит за 20 — 25 минут, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова.

В редкую дату в ЗАГСе ощущался аншлаг Фото: Никита МАНЬКО

Однако статистика пугает не только по теме коронавируса. По данным «Новосибирскстата», в 2021 году в городе выросло количество разводов, а браков стало меньше. Юристы советуют не пугаться цифр:

— Фиктивное расторжение брака сегодня стало частым явлением и вот почему. Люди стали чаще заблаговременно готовиться к банкротству как физлица. Понимают, что наступают времена, когда они не могут поддерживать определенный уровень жизни с точки зрения экономики. Поэтому одного из супругов отдают на «съедение» экономике в случае краха, чтобы за него не платила вся семья. И таких дел в судах уже достаточно. Я бы не сказала, что семьи стали разваливаться. Просто люди стали более экономически грамотными, — рассказала КП-Новосибирск ведущий семейный юрист Инесса Рябинина.

Еще один тренд сезона «короны» — скромные свадьбы. Судя по нашему опросу, новой волны боятся не только в ЗАГСах, но и в самих семьях. От пышных многолюдных банкетов отказываются многие. Так и деньги целее и родня здоровее.

В красивую дату прошли красивые регистрации Фото: Никита МАНЬКО

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