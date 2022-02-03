Россиянку выгнали со съемной квартиры в Стамбуле за отказ платить «коронавирусную» аренду

Алена переехала в Турцию со своим псом Ичи. Фото: www.instagram.com/alyonatin/

29-летняя Алена Тин приехала в Турцию два года назад из Новосибирска. Дело было еще до пандемии: ее как бренд-менеджера пригласили развивать новый проект. С собой Алена привезли пса Ичи породы Сиба Ину.

- Уже в Стамбуле я познакомилась с Аней Куценко, мы подружились, решили вместе искать квартиру, - рассказала КП-Новосибирск Алена. – Выбрали трехкомнатную квартиру в молодежном районе Стамбула: цену арендатор нам назначил среднюю по рынку, жилье было далеко не премиум-сегмента.

Около полугода никаких проблем с жильем у Алены не было: аренду девушки платили вовремя, у хозяина квартиры, который является владельцем всего здания, где жили Алена и Аня, никаких претензий к девушкам не возникало.

Неприятности у Алены начались примерно через две недели после Нового года: тогда от хозяина жилья пришло сообщение.

- Суть была проста: нам нужно было либо платить в 2,5 раза больше, либо выселяться, - говорит Алена.

Алена сняла квартиру в молодежном районе. Фото: www.instagram.com/alyonatin/

- Чем хозяин это объяснил повышение аренды?

- В Турции сейчас сложилась непростая экономическая ситуация: во время пандемии упал курс национальной валюты – лиры, все резко стало дорожать. И хозяевам квартир стало невыгодно держать арендаторов, которые платили по старому договору меньшую сумму. Вот и стали всеми правдами и неправдами выселять их – мы не были исключением, - объясняет Алена.

Как назло, в это время в Стамбуле резко похолодало и выпало рекордное количество снега.

- А у нас на квартире почему-то отключили электричество: мы даже не могли включить обогреватели. Было так холодно, что мы там находиться не могли, - описывает дальнейшие события Алена.

О том, что происходит на съемной квартире, Алена рассказала в соцсетях, и получила сотни сообщений с поддержкой и предложениями о помощи – незнакомые люди готовы были принять россиянок у себя даже с собакой.

- В нашем районе люди, которые узнали о нашей истории, подходили к нам, говорили, что ищут нам варианты – я была очень благодарна всем за поддержку, - говорит Алена.

В итоге Алена с подругой и Ичи сначала жила у знакомой, а потом они нашли подходящую съемную квартиру на соседней улице.

- Она даже лучше той, в которой мы жили. А депозит и плату за непрожитый месяц хозяин квартиры нам вернул после того, как мы подключили юристов, - Алена надеется, что больше никаких сюрпризов пандемия ей не принесет.

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