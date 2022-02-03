Встала на замену заболевшей: четверо спортсменов из Новосибирска выступят на Олимпиаде в Пекине 2022

От Новосибирской области на Олимпийские игры поехали четыре спортсмена. Фото: sport.nso.ru.

На Олимпиаду в Пекине 2022 прошли четыре новосибирских спортсмена. Два дня назад на участие утвердили новосибирскую 28-летнюю биатлонистку Евгению Буртасову: она заменяет Валерию Васнецову, которая заболела коронавирусом.

Вместе с Буртасовой выступать за Россию будет также 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов. Свою самую высокую награду — золото на 6 этапе Кубка мира в Германии — он получил недавно, 15 января.

В компании будет также сноубордистка — 26-летняя Мария Васильцова, выигравшая бронзу на Кубке мира — 2015. И главная надежда Сибири — 26-летний бобслеист Михаил Мордасов, мастер спорта России международного класса. Благодаря ему российские бобслеисты впервые за последние десять лет попали в тройку призеров общего зачета Кубка мира и получили бронзу. Раньше такого успеха добивались экипажи Александра Зубкова в сезоне 2011–2012.

Стало известно полное расписание наших земляков. При этом в областном Олимпийском совете уточняют: новосибирцы могут выйти не во всех указанных дисциплинах. Об этом будет известно только накануне выступления, в зависимости от самочувствия, состояния и результатов спортсменов.

— Планировалось, что Михаил Мордасов выступит и в двойках, и в четвёрках. Мария Васильцова выступит в сноуборд-кроссе индивидуально, но войдет ли она в состав команды для участия в смешанной эстафете — вопрос. Также следим за решением тренерского состава, в каких дисциплинах будут выступать Даниил и Евгения, — сообщили в пресс-службе Олимпийского совета по Новосибирской области.

КОГДА БУДУТ ВЫСТУПАТЬ НОВОСИБИРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ

Даниил Серохвостов и Евгения Буртасова — биатлон:

5 февраля — эстафета смешанная

7 февраля — индивидуальная гонка, женщины

8 февраля — индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля — спринт, женщины

12 февраля — спринт, мужчины

13 февраля — гонка преследования, мужчины и женщины

15 февраля — эстафета, мужчины

16 февраля — эстафета, женщины

18 февраля — масс-старт, мужчины

19 февраля — масс-старт, женщины

Михаил Мордасов — бобслей:

14 февраля — мужчины, двойки, 1 и 2 заезд

15 февраля — мужчины, двойки, 3 и 4 заезд

19 февраля — мужчины, четверки, 1 и 2 заезд

20 февраля — мужчины, четверки, 3 и 4 заезд

Мария Васильцова — сноуборд:

9 февраля — сноуборд-кросс, женщины

12 февраля — сноуборд-кросс, смешанные команды

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