Встала на замену заболевшей: четверо спортсменов из Новосибирска выступят на Олимпиаде в Пекине 2022

От Новосибирской области на Олимпийские игры поехали четыре спортсмена. Фото: sport.nso.ru.
На Олимпиаду в Пекине 2022 прошли четыре новосибирских спортсмена. Два дня назад на участие утвердили новосибирскую 28-летнюю биатлонистку Евгению Буртасову: она заменяет Валерию Васнецову, которая заболела коронавирусом.
Вместе с Буртасовой выступать за Россию будет также 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов. Свою самую высокую награду — золото на 6 этапе Кубка мира в Германии — он получил недавно, 15 января.
В компании будет также сноубордистка — 26-летняя Мария Васильцова, выигравшая бронзу на Кубке мира — 2015. И главная надежда Сибири — 26-летний бобслеист Михаил Мордасов, мастер спорта России международного класса. Благодаря ему российские бобслеисты впервые за последние десять лет попали в тройку призеров общего зачета Кубка мира и получили бронзу. Раньше такого успеха добивались экипажи Александра Зубкова в сезоне 2011–2012.
Стало известно полное расписание наших земляков. При этом в областном Олимпийском совете уточняют: новосибирцы могут выйти не во всех указанных дисциплинах. Об этом будет известно только накануне выступления, в зависимости от самочувствия, состояния и результатов спортсменов.
— Планировалось, что Михаил Мордасов выступит и в двойках, и в четвёрках. Мария Васильцова выступит в сноуборд-кроссе индивидуально, но войдет ли она в состав команды для участия в смешанной эстафете — вопрос. Также следим за решением тренерского состава, в каких дисциплинах будут выступать Даниил и Евгения, — сообщили в пресс-службе Олимпийского совета по Новосибирской области.
КОГДА БУДУТ ВЫСТУПАТЬ НОВОСИБИРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
Даниил Серохвостов и Евгения Буртасова — биатлон:
5 февраля — эстафета смешанная
7 февраля — индивидуальная гонка, женщины
8 февраля — индивидуальная гонка, мужчины
11 февраля — спринт, женщины
12 февраля — спринт, мужчины
13 февраля — гонка преследования, мужчины и женщины
15 февраля — эстафета, мужчины
16 февраля — эстафета, женщины
18 февраля — масс-старт, мужчины
19 февраля — масс-старт, женщины
Михаил Мордасов — бобслей:
14 февраля — мужчины, двойки, 1 и 2 заезд
15 февраля — мужчины, двойки, 3 и 4 заезд
19 февраля — мужчины, четверки, 1 и 2 заезд
20 февраля — мужчины, четверки, 3 и 4 заезд
Мария Васильцова — сноуборд:
9 февраля — сноуборд-кросс, женщины
12 февраля — сноуборд-кросс, смешанные команды
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