ПЦР-тест на коронавирус в Новосибирске 2022: адреса клиник, где результат будет готов в тот же день

В нескольких лабораториях можно сдать ПЦР-тесты с получением результата в тот же день. Фото: Алиса ТИТКО

Коронавирусом заражается все больше человек, и многим новосибирцам нужно узнать, есть ли у них ковид, в точный срок, желательно в день забора мазка. Публикуем список лабораторий, где делают ПЦР-тест на коронавирус в Новосибирске 2022 и говорят результаты анализов в тот же день.

«АЛЬФА-КЛИНИК»

Цена: 1700 рублей.

Где сдавать: сделать мазок дома самостоятельно и привезти его в лабораторию.

Адреса: ул. Галущака, 5

Телефон: 8 (383) 349-70-21

Как подготовиться: в клинике бесплатно выдается набор для ПЦР-тестирования. Пациенту нужно минимум за 3 часа до теста нужно отказаться от приема пищи, питья, чистки зубов, полоскания рта и использования спреев для горла, жевания резинки, рассасывания пастилок или таблеток, курения минимум, не пользоваться носовыми каплями и спреями.

Когда будут известны результаты: если успеть отнести биоматериал в клинику до 10.00, то результат теста будет известен в тот же день в 17.00.

КЛИНИКА «ПРЕТОР»

Цена: 1550 руб.

Где сдавать: в медицинском офисе или дома.

Адреса: Красный проспект, 79/2; ул. Александра Невского, 3; Красный проспект, 17; ул. Фрунзе, 4.

Телефон: 8-800-234-40-50

Как подготовиться: нужно отказаться от еды, питья, чистки зубов, полоскания рта и использования спреев для горла, жевания резинки, рассасывания пастилок или таблеток, курения минимум за 3 часа.

Когда будут известны результаты: если успеть сдать тест утром до 13.00, результаты будут известны в тот же день после 19.00.

«ИНВИТРО»

Цена: 2 280 руб.

Где сдавать: в медицинском офисе.

Адреса: Зыряновская, 55; Ватутина, 19; Б. Богаткова, 256; Красный проспект, 218/2; Кропоткина, 126/1; Д. Ковальчук, 75/1; Советская, 35; Горский, 43; Геодезическая 13; Римского-Корсакова, 9.

Телефон: 8-800-234-40-50

Как подготовиться: за 6 часов до исследования не рекомендуется использовать лекарственные средства для орошения ротоглотки и препараты для рассасывания; перед взятием биологического материала, за 3-4 часа не рекомендуется использовать жевательную резинку/пастилки для освежения дыхания, принимать пищу, чистить зубы, курить; если полость носа заполнена слизью, перед процедурой рекомендуется провести высмаркивание.

Когда будут известны результаты: в день сдачи анализа до 23:59.

«ГЕМОТЕСТ»

Здесь можно сделать антигенный экспресс-тест.

Цена: 1640 рублей.

Где сдавать: сдать тест можно в лаборатории либо заказать выезд на дом.

Адреса: ул. Б. Хмельницкого, 22; ул. Гоголя, 38; Горский мкр-н, 43; ул. Демакова, 1; пр-т Дзержинского, 6; ул. Доватора, 31; ул. Дуси Ковальчук, 73; ул. Зорге, 273; ул. Киевская, 3/1; пр-т К. Маркса, 57; Красный пр-т, 161; Красный пр-т, 222/1; Морской пр-т, 16; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34; ул. Станиславского, 17; ул. Трикотажная 60.

Телефон: 8-800-550-13-13

Как подготовиться: в день сдачи теста нельзя пользоваться носовыми каплями, накануне не промывать носовые ходы. С собой взять паспорт и полис ОМС.

Когда будут известны результаты: от 15 минут до 5 часов с момента взятия биоматериала.

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