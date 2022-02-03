Последние новости Новосибирска на 3 февраля 2022 года: полицейских, обвиняемых в браконьерстве, отправили под домашний арест, вводят новые ковидные ограничения

Сообщаем главные новости на 3 февраля. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

УЧАСТКОВЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ В УБИЙСТВЕ КОСУЛЬ, ОТПРАВИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ.

Двух участковых из отдела полиции Чановского района Новосибирской области, которых обвиняют в незаконной охоте, отправили под домашний арест. Напомним, в 500 метрах от автодороги «Чаны- Кыштовка» Венгеровского района Новосибирской области госинспектор по охране животного мира обнаружил 20 шкур убитых косуль. Браконьеры бросили их в трех километрах от села Воробьевка Венгеровского района.

НОВЫЕ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВВЕДУТ 4 ФЕВРАЛЯ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал новые ковидные ограничения, которые примут на этой неделе. Будет продлен карантин в школах, не менее 30% работников переведут на удаленку.

ЕЖИК БЕЗ ЛАПКИ ПОКОРИЛ TIKTOK

Новосибирский ежик-инвалид Эклер стал звездой TikTok. Малыш потерял переднюю лапку из-за онкологии, однако это не лишило его харизмы — на колючего симпатягу хотят смотреть люди со всего мира.

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ ПРОТИВ СНОСА ГОРОК

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался против сноса снежных горок во дворах. Напомним, что по новым правилам ГОСТа все горки выше 40 сантиметров приравниваются к аттракционам и должны пройти специальную проверку.

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