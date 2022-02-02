АО «РЭС» повысило надежность электроснабжения потребителей пригорода Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Один из последних проектов был реализован для обеспечения бесперебойного электроснабжения Верх-Тулинского и Морского сельсоветов, где ведется активная коттеджная застройка и, соответственно, существенно выросло энергопотребление. Все это привело к увеличению нагрузок на существующие электросети, а их эксплуатация на пределе мощности повлекла за собой и рост числа обращений от местных жителей.

Электроснабжение населенных пунктов, расположенных на данном участке сетей, осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Верх-Тула». Для создания возможности взаимного резервирования электропитания энергетиками были установлены три современных реклоузера с устройствами автоматического управления и защиты линий электропередачи. В случае технологического нарушения в электросетях это оборудование позволит переключить потребителей на резервную линию дистанционно, что в разы сокращает время на восстановление электроснабжения.

Установка реклоузеров на данном участке электросетей позволила повысить качество и надежность электроснабжения части сел Верх-Тула, Ленинское и поселка Голубой Залив. Общий размер капиталовложений АО «РЭС» превысил 3 миллиона рублей.

Реализация данного проекта является частью системной работы компании по реконструкции и техническому перевооружению электросетевых объектов, повышению их наблюдаемости и управляемости в рамках цифровизации. В каждом филиале АО «РЭС» обозначен перечень электроустановок и ЛЭП, модернизация и ремонт которых требуют приоритетной реализации. Этот список регулярно актуализируется не только по результатам технического обследования электрических сетей и анализа аварийности, но и с учетом статистики обращений жителей населенных пунктов по вопросам качества и надежности электроснабжения.

Выполненная реконструкция электросетей Верх-Тулинского и Морского сельсоветов - очередной пример реагирования АО «РЭС» на сигналы от местного населения. Ранее энергетики этот же подход продемонстрировали и в других проблемных зонах - например, в микрорайоне Лесоперевалка, селах Новолуговое, Барышево, Каменка, поселке Восход и многих других пригородных районах, где активно растет численность населения.

В текущем году компания продолжит плановые работы по модернизации электросетей для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. Стоит отметить, что технология выполнения подобных работ предусматривает обязательные отключения электроснабжения для обеспечения безопасности персонала. Как правило, работы ведутся в районах существующей жилой застройки, что затрудняет процесс монтажа оборудования и увеличивает продолжительность работ, на время которых необходимо проводить плановое отключение электроэнергии.

АО «РЭС» призывает граждан с пониманием отнестись к необходимости осуществления плановых отключений электроснабжения и проявить терпение до их окончания. Плановый ремонт и реконструкция электрооборудования или линий электропередачи производится, прежде всего, в интересах потребителей - с целью повышения надежности электроснабжения населенных пунктов.

Всю информацию о предстоящих плановых работах с отключением электроэнергии жители могут получить на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Отключения», где указываются адреса, даты и время проведения работ. Кроме того, информация о предстоящих отключениях заблаговременно направляется в администрацию и Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального образования Новосибирской области.