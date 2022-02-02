Последние новости Новосибирска на 2 февраля 2022 года: театры отменяют спектакли из-за коронавируса, пять женщин пострадали в аварии

Новосибирцы обсуждают аварию и отмену спектаклей. Фото: Евгения ГУСЕВА / УГИБДД по Новосибирской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 2 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей подборке.

ТЕАТРЫ ПЕРЕНОСЯТ ПОСТАНОВКИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

В Новосибирске складывается непростая эпидемиологическая обстановка: с каждым днем растет количество заболевших коронавирусом. В связи с этим театры начали переносить свои постановки.

ДВУХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОДОЗРЕВАЮТ В БРАКОНЬЕРСТВЕ

Уголовное дело возбудили в отношении двух сотрудников полиции в Новосибирской области. Вместе с другим охотником месте они застрелили девять сибирских косуль недалеко от села Воробьево в Новосибирской области.

НОВЫЙ НОМЕР ЕДИНОЙ РЕГИСТРАТУРЫ

С 1 февраля номер единой регистратуры в Новосибирске поменялся на 122. По нему следует звонить, если нужно записаться к врачу, вызвать врача на дом или получить консультацию по коронавирусу. По прежнему номеру– 124 – будет работать детский телефон доверия.

ПЯТЬ ЖЕНЩИН ПОСТРАДАЛИ В ДТП С МАРШРУТКОЙ

У Вокзальной магистрали произошло ДТП: маршрутка № 45 столкнулся с автомобилем. Пять пассажирок авто пострадали — их с различными травмами увезли в больницу.

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