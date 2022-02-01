Последние новости Новосибирска на 1 февраля 2022 года: сибирячку растерзали американские бульдоги, дворника обвиняют в совращении мальчика

Сообщаем главные новости на 1 февраля. Фото: соцсети / Виктория МИНАЕВА.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашем материале.
БУЛЬДОГИ РАСТЕРЗАЛИ ХОЗЯЙКУ
На 54-летнюю заводчицу американских бульдогов в Тогучине напали ее собственные псы. Она много лет ухаживала за ними, но питомцев боялись даже ее родные. Женщина попала в больницу: псы оторвали ей нос, грызли шею и грудь.
НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАГСА
Церемонии бракосочетания в новосибирских ЗАГСах изменилась из-за коронавируса: теперь на них должно быть всего 6 человек. Двое из них — жених и невеста, еще двое — регистратор и фотограф. За нарушение этого правила молодоженам могут пригрозить срывом церемонии. Запрещают и снимать маски — делать это можно только во время поцелуя.
ДВОРНИКА-МИГРАНТА ОБВИНИЛИ В СОВРАЩЕНИИ МАЛЬЧИКА
В Новосибирске мама 11-летнего мальчика подала заявление в полицию на 30-летнего дворника-узбека: по версии женщины, он развращал ее сына. Сначала мальчик помогал дворнику переводить задания мастера своего участка. Мигрант делал ему подарки: водил в кафе, купил новый телефон. После этого стал домогаться школьника.
МЭР ПРЕДЛОЖИЛ УЖЕСТОЧИТЬ ЗАКОН ОБ ОБРАЩЕНИИ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
Анатолий Локоть предлагает внести изменения в федеральный закон и в обязательном порядке регистрировать домашних животных. По его мнению, это позволит быстрее найти потерявшихся питомцев и вернуть их хозяину.
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