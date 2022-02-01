Под Новосибирским двух участковых обвиняют в незаконной охоте на косуль

За убийство 9 косуль на сотрудников полиции завели уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уголовное дело возбудили в отношении двух сотрудников полиции в Новосибирской области. Они подозреваются в незаконной охоте на косуль. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления СК РФ по Новосибирской области.

— Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего и 37-летнего сотрудников полиции по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — указано в сообщении пресс-службы главного управления СК РФ по Новосибирской области.

По версии следователей, на прошедших выходных двое участковых вместе с еще одним охотником застрелили девять сибирских косуль недалеко от села Воробьево в Новосибирской области. Охотиться на взрослых самцов косули сибирской по закону можно только в период с 20 августа по 20 сентября. Следователи нашли у браконьеров охотничьи ружья, снегоходы и мешки с мясом.

В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что в отношении участковых проводится служебная проверка.

- В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством РФ. А их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - пояснили в ведомстве.

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