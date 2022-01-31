Что изменится в Новосибирске с 1 февраля 2022 года: введут новые коронавирусные ограничения, поменяют номер единой регистратуры

Рассказываем, какие нововведения появятся в следующем месяце. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что изменится в Новосибирске с 1 февраля 2022 года — важный вопрос, который волнует жителей региона. Обо всех нововведениях последнего зимнего месяца читайте в нашем материале.

НОВЫЕ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

1 февраля 2022 года в Новосибирске могут ввести новые ограничительные меры. Среди того, что может ждать сибиряков: максимальный перевод на дистанционную работу сотрудников предприятий и организаций и уменьшение количества зрителей на культурных и спортивных мероприятиях. Также власти могут ввести частичное ограничение на работу каких-то отраслей, вроде запрета работы детских центров, который действовал во время новогодних каникул.

ДИСТАНЦИОНКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Из-за не утихающего распространения коронавируса школьников 5-10 классов Новосибирской области оправят на дистанционное обучение до 14 февраля. Начальная школа будет учиться очно, а первоклассники отпущены на дополнительные каникулы.

ВОЗОБНОВЯТ РАБОТУ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ И ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

С 1 февраля вновь заработают детские круглогодичные оздоровительные и учебные лагеря и откроются игровые площадки и комнаты, в том числе в торговых центрах.

НОВЫЙ НОМЕР ЕДИНОЙ РЕГИСТРАТУРЫ

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры. На смену номеру 124 придет новый — 122. По номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к врачу или на вакцинацию, уточнить время записи или отменить запись, а также получить консультации по широкому спектру тем — вопросы по коронавирусу, оформление льготных лекарств, прикрепление к поликлинике, получение QR-кода, оформление ОМС, диспансеризация, оформление различных справок и многое другое.

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