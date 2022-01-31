Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 февраля 2022 года: зафиксировано рекордное число заболевших, начали ставить детскую вакцину

31 января в Новосибирске зарегистрировали 634 заболевших - это рекорд за все время пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 февраля 2022 года, увы, не радуют: заболеваемость резко выросла буквально за несколько дней. Если еще неделю назад коронавирус обнаруживали у 242 человек в сутки, то 31 января был поставлен рекорд -врачи подтвердили диагноз у 634 пациентов за день.

Меньше чем за неделю заболеваемость выросла почти в три раза. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

«ОМИКРОН» ПОПАЛ В НОВОСИБИРСК

Новосибирский Роспотребнадзор официально подтвердил первые случаи заболевания «омикроном» в регионе. Причем четыре из них завозные, два из других регионов России и два из-за границы.

ВАКЦИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Новосибирскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса, которой можно будет прививать детей от 12 до 17 лет. В регион уже доставили 1 440 доз препарата Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М»). Концентрация, по сравнению со «Спутником V», в ней уменьшена в 5 раз. Побочные эффекты от нее такие как от вакцины для взрослых.

ШКОЛЬНИКИ ПЕРЕШЛИ НА ДИСТАНТ

Школьники региона массово ушли на дистанционное обучение. Все ученики 5-10 классов две недели, с 31 января по 13 февраля, будут обучаться в онлайн-формате из дома. Начальная школа пока продолжит учиться очно, только первоклашки уйдут на каникулы.

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