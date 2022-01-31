Последние новости Новосибирска на 31 января 2022 года: лыжник без руки стал чемпионом, 102-летняя долгожительница умерла от коронавируса

Последние новости Новосибирска на 31 января 2022 года. Фото: Алена Мартынова // Предоставлено Иваном Варенковым

Мы собрали последние новости Новосибирска на 31 января 2022 года: обо всех главных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ПИАНИСТ И МАРАФОНЕЦ С ОДНОЙ РУКОЙ

Сибиряк Иван Варенков попал в сборную по лыжным гонкам Новосибирской области. У парня нет поки, но это не не помешало ему стать спортсменом, пианистом, съездить в США на заработки и вернуться в Сибирь. Как бег и лыжи помогают выбраться из депрессии и излечить сердце — в интервью «КП-Новосибирск».

102-ЛЕТНЯЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА УМЕРЛА ОТ КОРОНАВИРУСА

В Новосибирске всплеск зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом — за сутки заразились 579 человек, в том числе 121 ребенок. За день болезнь унесла жизни 11 человек, среди них - 102-летняя сибирячка.

ВИРУСОЛОГ РАССКАЗАЛ О ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

Первые партии вакцины для подростков «Спутник- М» должны скоро поступить в регионы. Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал о пользе вакцинации школьников. Это поможет защитить детей от «омикрона», а также снизить риски заражения бабушек и дедушек.

ПЬЯНАЯ ДЕВУШКА СБИЛА ДВУХ ШКОЛЬНИЦ

23-летняя девушка сбила двух школьниц на красном Mitsubishi Lancer. Она села пьяной за руль, не справилась с управлением и вылетела на тротуар на улице Невельского. Девочек 9 и 13 лет доставили в больницу с различными травмами.

«ЗАТУЛИНКА» ДЛЯ БЛОГЕРОВ

Бывший неблагополучный район в Кировском районе оказался самым модным в «инстаграме». Оказалось, что местные жители выкладывают несколько тысяч постов в день. Более популярными местами оказались только два ТЦ и НОВАТ, Затулинка заняла четвертое место.

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