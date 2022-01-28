«Сыну прыгнули на лицо так, что сломали глазницу»: стала известна истинная причина сноса трех горок в Новосибирске — на них покалечился мальчик

Горки снесли несколько дней назад, а управляющая компания, которая разрешила их построить, получила штраф в 150 тысяч рублей. Фото: предоставлено Андреем Сиговым.

Жильцы домов на улице Петухова в Новосибирске, где недавно снесли три снежных горки, до сих пор не могут отойти от потрясения и взывают к общественной справедливости. Мамы с папами строили этот ледовый городок, но вдруг пришел Ростехнадзор и предписал его разрушить. А управляющей компании еще и штраф влепил — 150 тысяч рублей.

И вот стала известна истинная причина сноса ледовых аттракционов. Оказалось, еще в начале месяца на горке произошел инцидент, в результате которого сильно пострадал мальчик. После этого во двор и приехали проверяющие. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с матерью школьника и выяснили, что произошло на самом деле.

«ПОДОБНОЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ГДЕ УГОДНО!»

Для 9-летнего Димы* катание на «ватрушках» закончилось тем, что он попал в больницу. Мальчик получил сотрясение мозга и трещину нижней орбиты левого глаза из-за того, что ему прямо на лицо прыгнул другой ребенок.

— У детей была очередь на горке. Сын помнит, что он стоял наверху и ждал, когда ребенок, скатившийся вниз, отойдет в сторону. И сзади сына подтолкнули с криком «Быстрее скатывайся!» Когда он скатился, ему тут же кто-то прыгнул на лицо, и Дима потерял сознание. Пришел в себя спустя некоторое время, когда собралась толпа и подбежала я. У сына на лице остался отпечаток подошвы на лице, долго потом заживал. То есть сыну прыгнули на лицо так, что сломали глазницу, — рассказала КП-Новосибирск мать школьника, Оксана.

Мальчик до сих пор проходит лечение. Тем не менее, его мама никогда не возлагала вину на снежные постройки во дворе.

— Подробное может произойти где угодно: на катке, на детской площадке, на железной горке. Место происшествия не имеет значения. У меня к горкам нареканий нет, я ведь и сама люблю с них покататься с детьми. Виноват ребенок, который сыну прыгнул на лицо. Он сделал это умышленно и явно представляет опасность для окружающих. Его вроде начали искать, но до сих порне нашли. А вину ведь переложить на кого-нибудь надо, вот и обвинили во всем горки, — говорит Оксана.

«ЖАЛЬ, ЧТО ИХ БОЛЬШЕ НЕТ»

Кстати, эти же горки попадали на камеру австралийского блогера Джоаша Хэйра, он недавно поселился в том же жилом комплексе. Сам австралиец тоже переживает, не стал ли он причиной того, что дети лишились бесплатного развлечения. И вообще сожалеет, что их заснял.

— Я видел, что горки исчезли несколько дней назад. Когда я пошел играть в хоккей, один человек, который помогает в обслуживании катка и горок, сказал, что появилось новое правило и горки теперь признаны небезопасными. Жаль, что их больше нет. Для их создания потребовалось много труда, и я всегда видел, как дети на них веселятся, — рассказал Джоаш Хэйр корреспонденту КП-Новосибирск.

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