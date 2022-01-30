В Новосибирске парень без руки стал пианистом и чемпионом-лыжником

Лыжный спорт помог Ивану победить аритмию и стать марафонцем. Фото: предоставлено Иваном Варенковым

Новосибирец Иван Варенков родился без левой руки. Это не помешало ему достичь успеха и в музыке, и в спорте. К 27 годам он стал композитором и попал в сборную по лыжным гонкам. При этом жизнь парня не была легкой — он тяжело пережил смерть отца. В 18 лет Ваня попал в Америку, где обзавелся связями в сфере музыки. О необычной поездке за рубеж и о том, как справиться со сложностями жизни одной правой, он рассказал КП-Новосибирск.

Иван обгоняет других спортсменов на марафонах и попал в сборную области. Фото: Предоставлено Иваном Варенковым

БЕГ СПАС ОТ ОПЕРАЦИИ

Иван Варенков родился без кисти левой руки и не считает это проблемой. Мальчика любили в семье, он удивлял сверстников — обыгрывал их одной рукой в Counter Strike и забивал голы в футболе. Отец всегда учил Ваню не сдаваться, часто тренировался с ним на лыжах — бегал мальчишка с одной палкой, но при этом показывал отличные результаты. Иван с первого класса участвует в соревнованиях «Лыжня России» и всегда оказывается в числе первых.

Когда Ивану было 16 лет, в семье случилась трагедия. Умер папа.

— Папа был для нас главным человеком, и мама до сих пор не оправилась от потери. У меня сердце рухнуло, я впал в депрессию, начались проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали аритмию и высокое давление, запретили спорт и даже отправили на операцию. Лекарства мне тогда не помогали, и от отчаяния за полгода до операции я начал заниматься бегом. Такие нагрузки могли грозить человеку с аритмией внезапной смертью, но мне тогда казалось — терять нечего. И бег меня спас. Я почувствовал, что живу, у меня нормализовалось давление, прошла одышка. Невероятно, но обследование показало, что аритмия почти прошла. Операция не понадобилась, — рассказал КП-Новосибирск Иван Варенков.

В Америке сибиряк выжил в гетто и встретился с пианистом, который сочинял треки рэперу Эминему. Фото: предоставлено Иваном Варенковым

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТРОЙТ

— Музыка также сопровождала парня с детства, он любил слушать Шопена, увлекался творчеством Владимира Высоцкого, а затем в треклист был добавлен рэпер 2Pac. Вместе с тем появилась мечта — Ваня захотел попасть в Калифорнию, оказаться в тех самых гетто, где сочинялись пронзительные треки гангстеров. Иван отлично сдал ЕГЭ, но не стал поступать в вуз — вместо этого поехал искать счастья за океаном. Родители годами откладывали его пенсию по инвалидности — этого хватило на билет и на первое время.

Иван решил на некоторое время остаться в США, но жизнь в Америке для парня из Сибири была дорогой. На еду и ночлег приходилось зарабатывать музыкой. Ваня играл на пианино в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Хьюстоне, Чикаго. На знаменитом Venice Beach — своего рода московском Арбате — удавалось заработать 600 долларов за вечер! Потом Иван поехал в Детройт — один из самых криминальных городов страны. Паренька отговаривали, мол, опасно, но это была мечта — увидеть гетто, где рос Эминем.

Опасения не оправдались, все из-за отсутствия руки. Парень говорит, что за океаном к людям с особенностями здоровья относятся иначе — без жалости, но с искренним сочувствием.

— Заходишь в автобус, но денег с тебя не берут: «Да нормально, садись». В Детройте, когда я ночью приехал на вокзал, ко мне сразу подошла группа людей и стала требовать деньги. Я повернулся левым боком, и они говорят: «А, ладно, не надо», — вспоминает Иван Варенков. — Я брал велосипед и ездил по улицам. В фильмах про рэп показывают правду: бывало, едешь в тумане, а на углу стоят 10 подростков, у всех из-под одежды торчат стволы. И они тебя тормозят. Ко мне не приставали из-за руки — делали поблажку, я спокойно уезжал. Но самое главное, что со мной там случилось, — я встретился с пианистом Луисом Ресто, который сочинял с Эминемом мировой хит Lose Yourself. Мы с ним посидели в студии, что-то записали.

Иван обгоняет других спортсменов на марафонах и попал в сборную области. Фото: Предоставлено Иваном Варенковым

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

В Америке Иван провел 9 месяцев, потом понял: карьеру музыканта там построить будет сложнее. Получать деньги от туристов можно долго, но продюсеры не подойдут. Творческий застой заставил вернуться домой.

Дома Иван продолжил писать музыку и начал продавать ее на сайте. На данный момент он набрал 15 тысяч зарубежных подписчиков в Инстаграме, помогли знакомства на улицах Америки.

— Отношение людей к тебе — вопрос самый сложный. Вам хочется отношений на равных, чтобы вас уважали за музыку, а не за то, как вы играете. Сложно добиться, чтобы люди не смотрели — глазом я жму или лбом стучу по клавишам. Я всегда стремился к классике, сочинил свою прелюдию № 1, она всем очень нравилась. Брал известные произведения, смотрел гармонии и переделывал под себя. Многие прохожие даже не подозревали, что я играю одной рукой, — говорит Иван Варенков. — Моя мечта — написать что-то великое, а битмейкер — скорее, работа.

Остальное время Иван посвящает лыжным гонкам — с одной рукой стал выигрывать марафоны, даже попал в сборную Новосибирской области. И в музыке, и в лыжных гонках Ваня следует одному принципу: «не жди чудес — работай!».

— С детства моими кумирами были Шопен, Высоцкий и рэпер Тупак Шакур (2Pac). Высоцкого слушал папа, я разбирал его тексты и смыслы. История рэпера Тупака из гетто научила не сдаваться, даже если ты родился другим и общество тебя не принимает. И Высоцкий, и Тупак написали более 600 стихов и песен за их короткие жизни. В спорте так же: выигрывает тот, кто тренируется больше всех, — уверен Иван Варенков. — Чудес не бывает, в музыке принцип тот же самый.

Топ-5 песен от пианиста и марафонца Ивана Варенкова:

— Владимир Высоцкий. «Две судьбы»

— Владимир Высоцкий. «Баллада о детстве»

— 2Pac. Hold Your Head

— 2Pac. Unconditional Love

— Шопен. Баллада № 4

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