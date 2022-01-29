Последние новости Новосибирска на 28 января 2022 года: первоклашек отправят на дополнительные каникулы, мэр поддержал белку в голосовании на символ новогодней столицы

Сообщаем главные новости на 29 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО / Михаил ФРОЛОВ.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

КАРАНТИН НЕ ДЛЯ ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ

В школах Новосибирска первоклассникам устроят дополнительные каникулы. Однако остальные младшеклассники, со 2 по 4 класс, продолжат учится очно. Остальных же школьников, кроме 11-классников, отправят на карантин.

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ СДЕЛАТЬ БЕЛКУ СИМВОЛОМ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ

Мэр Новосибирска заявил, что хотел бы видеть белку символом Новогодней столицы России. Также градоначальник отметил, что среди уже представленных в голосовании животных больше всего ему нравится манул. Анатолий Локоть подчеркнул, что манул выглядит «прилично» и является представителем самой близкого соседа к нашей территории — Алтая.

ДЕВУШКА ИЩЕТ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР, КОТОРЫХ МАМА ОСТАВЛЯЛА В ДЕТДОМАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Жительница Новосибирской области Ирина Базарная ищет своих родных братьев и сестер.Из-за разгульного образа жизни их мамы 10 детей оказались в детских домах. Ире уже удалось найти четверых из них, осталось еще пятеро.

ПОТЕПЛЕЕТ ДО МИНУС 5

В Новосибирске вплоть до 30 января сохранится морозная погода. А в последний день месяца, 31 января, сибиряки смогут порадоваться потеплению до минус 5 градусов. Такой прогноз дает Западно-Сибирский гидрометцентр.

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