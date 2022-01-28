Дом у леса «Вознесенский»: сюда можно переехать, чтобы спрятаться от пандемии

Фото: ДомВознесенский.РФ

В условиях пандемии покупатели квартир стали чаще переезжать из городских высоток в жилье, расположенное ближе к природе. Одним из объектов повышенного спроса стал комплекс домов «Вознесенский» в Кировском районе города. Его строительство развернулось на улице Прокопьевской, на границе с березовым лесом, рекой и дендропарком имени Синягина. Малая этажность «Вознесенского» отразила концепцию открытого неба: дома не возвышаются над деревьями, а значит, не закрывают солнечный свет для жителей комплекса.

В «Вознесенском» четырехэтажные кирпичные дома, количество квартир варьируется от 28 до 60. Большой гостевой паркинг и выгодные цены (средняя стоимость квадратного метра - 69 тысяч рублей) привлекают сюда семьи, состоящие из нескольких поколений. Двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров можно приобрести за 3,75 миллиона рублей, а средняя цена на «трешку» площадью 63 квадратных метра составит 4,1 миллиона рублей.

- Сначала квартиру покупают молодожены, затем - их родители, - делится наблюдениями Владислав Бахарев, руководитель отдела продаж «Вознесенского». - Это очень удобно, если в семье маленькие дети, за которыми будут следить бабушки и дедушки. Уверен, что жители будут дружить семьями, как в старые добрые времена. Место очень располагает.

Строительство проекта завершится уже в IV квартале 2022 года. После окончания работ планируется комплексное развитие прилегающей территории.

Застройщиком выступило ООО СЗ «Оловозаводская». В портфеле девелопера известный всем проект «Черемушки» - комплекс вблизи «Бугринской рощи» с видом на Обь.

Фото: ДомВознесенский.РФ

Оператором продаж «Вознесенского» стала компания «Метр», на счету которой реализация целого ряда качественных новосибирских проектов. В этом списке комплекс «Огни Сибири», дом «Воздух», экоквартал Akadem Klubb, дом с бассейном «Новые снегири», квартал у реки «Аквамарин», «Хороший дом «Никитина 128» и клубный дом «Наследие». Эдуард Ляхов, директор компании «Метр», обращает внимание, что «Дом у леса «Вознесенский» - это возможность приобрести жилье по очень демократичной цене, поселившись вдали от городского шума и не выпадая из ритма жизни мегаполиса.

Строящийся комплекс находится на проектном финансировании банка «Открытие» и аккредитован во всех крупных российских банках. В «Вознесенском» можно приобрести квартиру на условиях ипотеки по ставке от 4,5% с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса, без добавления собственных средств. Семейным капиталом можно воспользоваться и при наличной форме оплаты при условии достижения ребенком трехлетнего возраста. Для клиентов действуют программы кредитования военнослужащих и государственной поддержки со сниженной процентной ставкой. Также в качестве частичной оплаты стоимости жилья возможно использование жилищных сертификатов.

Официальный сайт проекта: ДомВознесенский.РФ

Проектная декларация № 54-001340 от 08.12.2021. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Оловозаводская», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.