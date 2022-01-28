Последние новости Новосибирска на 28 января 2022 года: беременная женщина потеряла ребенка в ДТП, управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч из-за горок

Сообщаем главные новости Новосибирска на 28 января. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашем подборке.

БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ПОТЕРЯЛА В ДТП РЕБЕНКА

В Новосибирской области на трассе столкнулись ассенизатор и легковушка. Водитель и беременная женщина, сидевшая рядом, получили ссадины и переломы. Но врачи не смогли спасти мальчика, появление которого ждала пара.

УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ОШТРАФОВАЛИ НА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА СНЕЖНЫХ ГОРОК

В конце января новосибирский ЖК «Тулинка» потрясло известие о том, что три горки, которые с любовью построили дети и их родители, надо снести. Управляющая компания также получила штраф в 150 тысяч рублей. Сейчас местные жители и активисты пытаются отстоять право на бесплатные развлечения для детей.

В ШКОЛАХ НОВОСИБИРСКА ВВЕДУТ КАРАНТИН

Губернатор Андрей Травников объявил карантин в школах Новосибирска с 31 января 2022 года из-за коронавируса. Исключение будет действовать только для выпускников 11 классов: они продолжат учиться очно.

АННА ТЕРЕШКОВА ПООБЕЩАЛА СОХРАНИТЬ И ПРЕОБРАЗИТЬ РЕСТОРАННЫЙ ДВОРИК В НОВОСИБИРСКЕ

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила на своей странице в соцсетях, что ресторанный дворик у гостиницы «Центральная», который мэрия требовала снести, попытаются сохранить. Жители города эту идею поддержали.

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