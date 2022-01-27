«Сын рыдал, когда увидел трактор-разрушитель»: в Новосибирске со скандалом снесли три горки, которые дети построили вместе с родителями

Горки начали демонтировать в тот же день, когда выписали предписание о штрафе управляющей компании. Фото: предоставлены Андреем Сиговым.

В конце января новосибирский ЖК «Тулинка» потрясло известие о том, что три горки, которые с любовью построили дети и их родители, надо снести. Внушительный штраф получила и управляющая компания, которая не имела ничего против забав для малышей. По версии Ростехнадзора, коммунальщики должны были помешать людям строить горки.

«НАМ ОБИДНО ДО УЖАСА»

Местные жители, мягко говоря, расстроены. Их легко понять: благоустройство «Тулинки», находящейся на самом краю города, катки, зеленые зоны — дело их рук.

Так выглядел небольшой ледовый городок до разрушения. Фото: предоставлены Андреем Сиговым.

— Наш микрорайон очень хороший, дружный, у нас ухоженный двор. Мы, жители, стараемся. Вот и в этом году построили на территории жилого комплекса три снежные горки с ледовым покрытием. Горки были обнесены ограждением, чтобы было безопасно, выкаты были длинные. А для того чтобы избежать столпотворений, сделали несколько горок: и для самых маленьких, и для ребятишек постарше, — рассказала КП-Новосибирск Дарья Сигова.

Все было благополучно, жители следили за горками, подрубали лестницы, заливали покрытие, следили за бортиками. Но в начале января управляющая компания объявила о предписании Ростехнадзора — наложить штраф и снести горки. Потому что действует закон о ГОСТах для ледовых аттракционов, который еще в декабре ввел в недоумение всю страну.

Ростехнадзор предложил взамен построить во дворе всесезонную деревянную горку за 300 тысяч. Или пользоваться теми, что есть в парках и на Михайловской набережной. Только отдавать деньги за дерево, из-за которого летом у детей будет куча заноз, жителям микрорайона не хочется. А возможность съездить на набережную есть не у всех. И там вход в ледовый городок платный.

— Все разрушили… КамАЗы третий день вывозят снег. Жильцы залили во дворе два катка. Дети, которые умеют кататься на коньках, пользуются ими, а остальным просто нечем заниматься. Когда трактор приехал убирать горку, которую строил и мой ребенок, сын просто рыдал, — призналась КП-Новосибирск Дарья. — На полуторамиллионный город всего 11 горок. Разве этого достаточно? Столпотворение на этих горках просто невозможное, никакая безопасность, особенно в условиях пандемии, не соблюдается. Если ничем помочь не можете, зачем ломаете то, что мы делаем без вас? Обидно просто до ужаса.

Беспокоит женщину и то, что дети, на чьих глазах разрушили горки, разучатся создавать что-то свое и не будут беречь окружающую среду. А пока горожане надеются, что им поможет огласка, поскольку от областных ведомств ответ один: было построено не по госту, безопасность не обеспечена.

Сейчас на месте горки - громадные сугробы. Фото: предоставлены Андреем Сиговым.

«У ДЕТЕЙ ОТБИРАЮТ ГОРКУ, А У НАРОДА — ТРАДИЦИЮ»

Интересно, что даже в управляющей компании, которая должна будет выплатить штраф, сокрушаются, что, пусть и в соответствии с законом, но дети лишились бесплатных развлечений.

— Очень жалко, что сносим горки. Прискорбно. Ведь люди долго просили их и сами делали. Даже, кажется, сами технику нанимали. Но Ростехнадзор пришел с проверкой, обнаружил эти горки во дворе. И вот мы получили предписание об их ликвидации, не исполнить его не можем. Ну и штраф нам выписали — 150 тысяч рублей. Говорят, если нарушение повторится, то увеличат до 300 тысяч, — сообщил КП-Новосибирск директор управляющей компании Владислав Гребенюк.

На сторону местных жителей встали и общественники. Председатель областного Совета отцов Сергей Майоров считает, что у детей крадут детство.

— Если говорить о морально-этическом контексте вопроса, то эти действия -снести, сломать — однозначно вредят детям и их родителям. Ограничивают возможность детей на активный отдых, наносят вред развитию, здоровью и воспитанию наших детей. Также это разрушение традиции и обычаев нашего народа. Испокон веков из поколения в поколение родители вместе с детьми устраивали зимние забавы, и эти непродуманные запреты однозначно наносят ущерб такому общению и совместному времяпрепровождению, — прокомментировал КП-Новосибирск Сергей Майоров.

Интересно, что горки и снежные скульптуры на «Тулинке» попали на видео австралийского блогера Джоаша Хэйра. Он в своем видео хвалил Новосибирск, в том числе удивлялся, что у детей есть бесплатная возможность кататься на коньках или с горок. Может ли быть, что Ростехнадзор вышел с проверкой трех горок в ЖК «Тулинский» именно из-за обзора австралийца? Это так и остается неясным. Мы, кстати, написали об этом блогеру в соцсетях, а также направили запрос в управление Ростехнадзора по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

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