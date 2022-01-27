«Найден хороший компромисс для выхода из тупика изношенности коммунальной инфраструктуры Новосибирска»

В Новосибирске участились аварии на теплосетях. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Отнести муниципальное образование городской округ - город Новосибирск Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения» - такое распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте Министерства энергетики России. Объясняем, что это значит для горожан.

СЕТИ ИЗНОШЕНЫ НА 72%

На сайте Минэнерго есть комментарий, который разъясняет суть распоряжения Мишустина:

- В следующие 10 лет ООО «СГК» планирует инвестировать в развитие централизованного теплоснабжения города Новосибирска не менее 20,5 миллиарда рублей (без НДС. - Ред.). Выполнение инвестиционных проектов позволит повысить качество теплоснабжения и улучшить экологическую обстановку в городе. В ближайшее время региональным органам власти предстоит актуализировать схему теплоснабжения и заключить соглашение об их исполнении с СГК, обладающей статусом единой теплоснабжающей организации.

Михаил Мишустин подписал важный документ.

Но что же такое «ценовая зона теплоснабжения» и почему переход к ней позволяет делать многомиллиардные инвестиции?

Прежде чем ответить, обозначим проблему, которая обострилась в Новосибирске: теплосети рвутся все чаще. Аварии под землей - это, конечно, явление повсеместное и, увы, естественное. Но в последнее время аварии участились. Текущий отопительный сезон в этом плане ставит антирекорд: как только осенью дали тепло, из-под земли забили фонтаны.

Отдадим энергетикам должное: на места аварий выезжают сразу, ремонтируют достаточно быстро. Но каждая такая ситуация - это риски и неудобства для горожан: отключение тепла и горячей воды, сужение или перекрытие проезжей части и тротуаров, а в исключительных случаях - ущерб имуществу, как было с автомобилями на улице Семьи Шамшиных в ноябре прошлого года.

По данным Сибирской генерирующей компании, износ теплосетей в Новосибирске достиг 72%. При этом возраст трех четвертей теплосетей - более 25 лет.

Общероссийский статистический сборник «Тарифы и цены ЖКХ» поставил Новосибирск на 78-е место из 83 региональных столиц страны по доле теплосетей, нуждающихся в замене. По доле обновления устаревших сетей город поставили вообще на последнее место. То есть ремонтировать коммуникации необходимо, причем делать это надо срочно. Для того чтобы обеспечить такие масштабные работы, понадобилось бы взвинтить тариф. Но очевидно, что это может сильно ударить по карману жителей. Каков выход?

ТАРИФ СТАНОВИТСЯ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ

Выход - в постепенном и ограниченном изменении тарифов.

- Найден хороший компромисс для выхода из тупика изношенности коммунальной инфраструктуры Новосибирска, - заявил 27 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области прокомментировал переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Фото: Правительство Новосибирской области.

Переход в ценовую зону теплоснабжения подразумевает, что предельный уровень цены на тепло будет установлен на длительный срок вперед - сразу на десятилетие. При этом повышение тарифа не будет одномоментным и резким. Рост цены на тепло определит заранее согласованный коэффициент, который будет добавляться к инфляции.

Этот коэффициент называется индексом потребительских цен - ИПЦ. На ближайший год ИПЦ составит 4,3%, а вместе с инфляцией рост тарифа должен составить 7,2%. Таким образом цена за гигакалорию составит 1614,4 рубля и позволит Новосибирску остаться городом, сохранившим самую низкую цену на тепло среди российских миллионников.

- С одной стороны, обеспечивается очень умеренный прирост тарифов, с другой - за счет дополнительных решений появляются дополнительные ресурсы для вложения большего объема средств в обновление сетевой инфраструктуры и решение экологических вопросов, - пояснил принцип формирования тарифа Андрей Травников.

Все обязательства, которые возьмет на себя поставщик, будут закреплены в схеме теплоснабжения города и в Соглашении о реализации схемы теплоснабжения. Исполнение этого документа контролируют Министерство энергетики России и региональные власти.

Ряд городов уже почувствовал, как меняется ситуация после перехода в ценовую зону теплоснабжения. ФОТО: СГК

А КАК В ДРУГИХ ГОРОДАХ?

Опыт перехода в ценовую зону и инвестиций в ремонт есть уже у ряда российских городов.

В Красноярске благодаря такому решению объем ремонтов в 2020 году увеличился в 20 раз по сравнению с предыдущим годом - было переложено 34 километра сетей. А в 2021 году объем модернизации почти удвоился.

В реконструкцию теплосетей Барнаула Сибирская генерирующая компания за два года инвестировала более 2,3 миллиарда рублей (не считая НДС). Это тоже стало возможным благодаря переходу в ценовую зону теплоснабжения. За два года количество отключенных из-за порывов потребителей сократилось с 389 до 253 тысяч человек.

В Самаре энергетики за 15 лет планируют инвестировать в теплоснабжение 29,8 миллиарда рублей.

Судя по опыту других городов, реформа должна решить проблему аварийности сетей в Новосибирске. Решение, которое подтверждено документом Правительства РФ, прокомментировал заместитель генерального директора Сибирской генерирующей компании - директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

О предстоящих инвестициях рассказал заместитель генерального директор Сибирской генерирующей компании - директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. ФОТО: СГК

- Переход Новосибирска в ценовую зону означает для города увеличение объемов перекладки и ремонта тепловых сетей. Вместе со специалистами городской администрации и при участии общественности мы в течение 3 лет готовили рабочий план, теперь его без существенных замечаний утвердило федеральное правительство, - подчеркнул Колмаков. - В ближайшее время представим горожанам подробную программу работ на 2022 год и на десятилетнюю перспективу.

ПЛАН РАБОТ ПРЕДСТАВЯТ ДО ВЕСНЫ

Директор Новосибирского филиала СГК подтвердил, что инвестиции составят не менее 20,5 миллиарда рублей без НДС. Примерно две трети этой суммы будет инвестировано в первые 5 лет.

- В 2022 году мы увеличим программу обновления тепловых сетей на 336% - с 2,75 километра в 2021 году до 12 километров. В целом за период действия программы планируем реконструировать суммарно 105 километров теплосетей, - сказал Андрей Колмаков. - Мы понимаем, какие неудобства доставят водителям и пешеходам разрытые в период ремонтов улицы и дороги. Постараемся вместе с администрацией города организовывать работы с минимально возможными сроками.

План работ на текущий сезон директор филиала пообещал представить жителям в открытом доступе до 1 марта.