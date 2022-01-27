Последние новости Новосибирска на 27 января 2022 года: агента Кэт отправили в колонию, новосибирцы устроили стрельбу в квартире

Сообщаем главные новости Новосибирска на 27 января. Фото: соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.
«АГЕНТА КЭТ» ОТПРАВЛЯЮТ В КОЛОНИЮ НА 3,5 ГОДА
В Октябрьском суде вынесли приговор «агенту Кэт», обокравшей ювелирный салон на 4 миллиона рублей. Девушку отправят в колонию общего режима на 3,5 года.
НОВОСИБИРЦЫ УСТРОИЛИ СТРЕЛЬБУ В КВАРТИРЕ
Двое новосибирцев вечером перепугали соседей, устроив стрельбу в квартире. Полицию на место происшествия вызвали жильцы дома, услышавшие звуки выстрелов. Правоохранители обнаружили в квартире склад оружия, побитые зеркала и воткнутый в телевизор кинжал.
ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛА 3-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА
Коронавирус за минувшие сутки унес жизни 15 новосибирцев. Среди них оказалась и 3-летняя девочка, которую не смогли спасти врачи.
КАК СЛОЖИЛАСЬ СУДЬБА ПОДРОСТКА, КОТОРЫЙ ЗАПЛАТИЛ В АВТОБУСЕ ЗА БЛОГЕРА
В 2020 году вся страна узнала о добром 13-летнем мальчике из города Камень-на-Оби. Подросток помог в автобусе маме с ребенком, заплатив за них, но вряд ли он представлял, что женщина окажется известным блогером Наташей Мишиной. Ее подписчики в благодарность собрали для школьника 2 миллиона рублей. Спустя два года мы узнали, на что семья подростка потратила эти деньги и как сложилась судьба Вани.
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