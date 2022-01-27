Ледовое шоу у подъезда: как я сломала крестец и три часа провела в травмпункте

Даша получила серьезную травму. Фото: личный архив.

Недавняя оттепель в Новосибирске увеличила очереди в травмпункты. Как принимают горожан с переломами, на собственном опыте выяснила наш корреспондент. Травму Дарья получила, естественно, не специально - поскользнулась возле дома. Об очередях, барахлящем рентген-аппарате и сомнительных диагнозах рассказала от первого лица.

ЛЕД ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Утром 17 января подморозило после ночной оттепели, ступеньки на лестнице к подъезду дома № 20 по улице Киевской коварно покрылись льдом. Сверху - вода. Утренний сумрак не позволил разглядеть, что под ногами.

Вместе с сыном мы смело шагнули из дверей подъезда и буквально тут же упали и покатились вниз. В глазах потемнело. Встать смогла, держась за перила, в районе копчика все болело. Сын заплакал: «Ударил руку». Не было и речи о том, чтобы продолжать привычный путь - в садик и на работу. Мы вызвали такси и, пока его ждали, увидели, как с этой же лестницы чуть не упала семья. Отец успел схватить ребенка, а мама, увлеченная разговором, все-таки упала и поднялась со словами: «Очень больно руку».

ТРИ ЧАСА ОЖИДАНИЯ

На такси вместе с сыном по пробкам мы добрались до травмпункта по адресу: 2-й переулок Пархоменко, 7. В этой травме своя регистратура и, главное, очередь. Сначала была надежда, что нас с сыном осмотрят обоих, но оказалось, что детей здесь не принимают. Муж забрал сына и уехал в детский травмпункт. Позже выяснилось, что с ним все в порядке. Со мной же не все так просто.

Очередь в регистратуру, на первый взгляд, показалась небольшой. Но открыто было всего одно окошко, сюда обращались и те, кто пришел повторно, и те, кто травмировался только что. Даже приехав на скорой, обойти очередь шансов не было.

Поскользнувшиеся и неудачно упавшие люди, не зная, насколько травма серьезная, вынуждены были по два часа стоять в общей очереди. Второе окно регистратуры изредка открывалось, чтобы принять тех, кому нужен больничный.

В награду за это - зеленый свет к травматологу. Врач принимал оперативно: сначала выслушал жалобу, потом осмотрел и направил на рентген. Но на железных увесистых дверях кабинета оказалось объявление: «Технический перерыв 30 минут». А страждущие сделать фото своей травмы в очереди переговариваются о том, что перерыв затянулся уже на 40 минут.

После того как особо нетерпеливые стали заглядывать в кабинет, врач-рентгенолог вышла и объяснила, что аппарат барахлит, сейчас его подлатают.

Я решила позвонить в травматологии частных медицинских центров. Расценки разные. Некоторые поражают: прием травматолога стоит 3 тысячи рублей, рентген - 1,5 тысячи. Падение выходит в копеечку!

В общей сложности я провела в травмпункте три часа.

В РЕЖИМЕ ЛЕЖА

В результате мне сделали снимок копчика в одной проекции. Переломов и трещин врач не обнаружил. Диагноз: «ушиб». Посоветовал поберечься и, может быть, поносить корсет.

Боли же, которые я испытывала, подсказывали мне: что-то не так. Опыт подсказал: нужно опираться на свои ощущения и интуицию. Если ты не позаботишься о себе сам, никто не позаботится.

Руководствуясь этим принципом, еду на МРТ, потом с результатом - в травмпункт НИИТО имени Я. Л. Цивьяна. Врачи сделали КТ и поставили диагноз «перелом в крестце». Дали подробные указания и рассказали, как будет проходить лечение: постельный режим и много ограничений, которые значительно снижают качество жизни. Вот так одно падение может превратиться в целый квест, а потом - в долгое восстановление. Как в знаменитой передаче, хочется сказать: «Берегите себя». И надейтесь тоже только на себя.

P.S. После того как заметка о моем падении разлетелась по городским пабликам, со мной связались сотрудники нашей управляющей компании. Уже пообещали возместить траты на МРТ.

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О том, что сейчас происходит в травмпунктах, она рассказала КП-Новосибирск (подробнее).

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