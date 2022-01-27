Омикрон в Новосибирске, главное на 27 января 2022: детей отправили на дистанционку, губернатор предупредил о новых ограничениях

Врачи готовятся к росту заболеваемости в регионе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Андрей Травников в четверг дал пресс-конференцию, на которой рассказал о ситуации с омикроном в Новосибирске на 27 января 2022. Глава региона объявил, что новый вариант коронавируса - «омикрон» - уже гуляет по региону.

ШКОЛЬНИКИ - НА УДАЛЕНКУ

- Пятая волна пандемии стартовала в Новосибирской области. Причем можно отметить, что, несмотря на небольшие объемы секвенирования, новый штамм «омикрон» распространяется по Сибири, в том числе по нашей области, - заявил Андрей Травников.

Чтобы как-то сдержать рост заболевших, школьники уйдут на удаленку с понедельника, 31 января. Исключение будет действовать только для выпускников 11-х классов.

- Готовится решение о введении с ближайшего понедельника всеобщего карантина из-за распространяющегося в школах коронавируса и ОРВИ, - пояснил Андрей Травников.

Предварительно разработанная схема такова: младшие классы отправляются на внеочередные двухнедельные каникулы. Ученики средних и старших классов переходят на дистанционное обучение на одну-две недели. Выпускные 11-е классы продолжат ходить в школу, но при прохождении тестирования на COVID-19. В случае выявления очагов заболевания на карантин будут закрывать отдельные классы. Аналогичный подход будет применяться и к малокомплектным сельским школам: переход на удаленку возможен в случае выявления очагов.

- Детали будут доработаны. Но официально уже могу анонсировать: решение о введении всеобщего школьного карантина на территории Новосибирской области принципиально принято, - сказал Травников.

ДЕТИ СТАЛИ БОЛЕТЬ В 3 РАЗА ЧАЩЕ

О том, что дети теперь тоже стали мишенью для вируса, говорят и специалисты из науки.

- Новый вирус опасен тем, что инкубационный период у него короче - всего 3 дня. Он распространится еще сильнее, чем вариант «дельта», и это может спровоцировать новые вспышки в конце января - начале февраля. «Омикрон» дети переносят так же, как взрослые. Особенно опасен вирус для детей с дефектами иммунитета, поэтому нужно беречь детей с хроническими заболеваниями, - предупреждал ранее вирусолог Сергей Нетесов.

Врачи делятся наблюдениями, что дети стали болеть чаще и тяжелее, в том числе и самые маленькие. А недавно оперштаб сообщил о смерти трехлетней девочки от коронавируса. О том, что среди детей все чаще встречаются заболевшие ковидом, говорит и статистика. Так, в 2021 году по сравнению с

2020 годом количество госпитализированных детей в возрасте до года с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» выросло в 3 раза. А пневмония из-за ковида у них развивалась в 6,5 раза чаще, чем в 2020 году. Медики связывают это с новыми штаммами коронавируса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Медики рассказали о детской вакцине

Новосибирская область получила первые 1440 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), который предназначен для вакцинирования подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Его, как и «Спутник» для взрослых, вводят в два этапа с интервалом в 3 недели. Но концентрация основного действующего вещества в вакцине уменьшена в 5 раз. Вакцинация детей добровольная: для того чтобы ребенка привили, родители должны написать заявление.

- Вакцина хранится при температуре не выше -18 оC, ее нельзя замораживать повторно. После инъекции в месте укола может появиться болезненность, отечность. Общие реакции - озноб, повышение температуры тела, головная боль - могут возникнуть в первые-вторые сутки после вакцинации и обычно проходят максимум за три дня. Абсолютным противопоказанием считается гиперчувствительность к любому компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в прошлом. Временными - обострение любых хронических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, - отмечает главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева.

КОНКРЕТНО

Какие ограничения могут ввести?

Что сказал губернатор о коронавирусе на пресс-конференции.

- С 31 января будет введен всеобщий дифференцированный карантин для школ.

- По словам Андрея Травникова, Новосибирская область готова к пятой волне. Если возникнет необходимость, дополнительно койки перепрофилируют в течение 3 - 10 дней.

- При ухудшении эпидобстановки на дистант переведут сотрудников предприятий и организаций, в первую очередь тех, кто старше 60 лет и не привит.

- Возможен ввод ограничений на количество зрителей на культурных и спортивных мероприятиях.

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