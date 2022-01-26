«Плакала, что её подставили»: агента Кэт, которая вынесла из ювелирного салона драгоценности, отправили в колонию

Екатерине скоро можно будет проситься на УДО. Фото: соцсети.

В Октябрьском районном суде Новосибирска зачитали приговор Екатерине Калугиной, которая с лёгкой руки корреспондентов КП стала известна стране как Агент Кэт. Прославилась Катя полтора года назад. Тогда 29-летнюю девушку - продавца ювелирного салона торгового центра «Сибирский молл» - искали по всей России. По изначальной версии МВД, она вынесла из магазина «Диадема» золота и бриллиантов на 5 миллионов рублей. То есть хозяева салона называли такую сумму. За Екатериной полиция гонялась по разным городам. А она в это время давала интервью КП-Новосибирск и даже успела снятся в ток-шоу на Первом канале. Что же рассказывала девушка? Что не виновата. Этой линии она придерживалась и после задержания.

Катя говорила, что искала работу. Ей предложили должность в фирме, которая занимается тайным аудитом магазинов. Её заданием было - устроится продавцом в конкретную ювелирную точку и по команде боса, вынести из магазина всё золото и бриллианты на аудит. Проверить: поддельные драгоценности, или нет.

Со своей ролью тайный агент Кэт справилась успешно. Но подельники, забрав сумку со всем добром, исчезли. Уже на суде Екатерина призналась, что под конец этой "операции" осознала: участвует в большой афере. Понимала, что не аудит это, а кража.

На суде Екатерина плакала, говорила, что её подставили. Даже последнее слово далось девушке с трудом.

Агент Кэт получила три с половиной года колонии. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Но суд слезы агента не растрогали. Судья согласился с государственным обвинителем и назначил девушке 3,5 года колонии общего режима. Впрочем, в СИЗО она уже провела 16 месяцев, а такое содержание в изоляторе приравнивается к 2 годам колонии общего режима. Так что ещё немного и Екатерине можно будет проситься на УДО. Правда, для досрочного освобождения нужно выполнить одно «маленькое» условие: компенсировать ущерб. Стоимость краденого после пересчёта следователями даже немного уменьшилась. Теперь это 3 759 000 рублей.

- Возможен вариант, когда ущерб не полностью, а почти погашен. Но тогда нужно, чтобы потерпевшие не возражали против досрочного освобождения, а также это решается по усмотрению суда, - говорит адвокат Калугиной Дмитрий Смышляев.

Кстати, подельников Екатерины так и не нашли. Возможно уже в другом городе вербуют на работу нового агента. Так что наивным девушкам стоит быть аккуратнее.

- Следствие отказало Екатерине в составлении ею фоторобота подозреваемых, отработки мест нахождения преступников, отработки их банковских карт, которыми они пользовались и т.п. Вообще, это не единичный случай, а система. Просто в случаях с телефонным мошенничеством, где люди ещё и кредиты берут, а потом переводят преступникам деньги, эти люди - потерпевшие. А в таких случаях как у Екатерины, их назначают преступниками, - говорит Смышляев. - В данном случае должна речь идти также о глобальном мошенничестве. Здесь также убеждают как и по телефону, но делают это очно, глаза в глаза. Так внушаемость человека выше. Также его ведут как и при телефонном мошенничестве, причём вновь очно. На примере Катерины также можно сделать вывод, что её наниматели имеют канал сбыта ювелирных изделий. Это специфический товар ограниченный в обороте законом "О драгметаллах и драгкамнях". Не каждый со стороны сможет сбыть партию ювелирки. Также мошенники упоминали, что работают и с операторами АЗС, так что в этой сфере тоже могут быть такие случаи.

Тем временем в сухом остатке у Калугиной нет желанных драгоценностей, висит огромный долг, а суд дал срок. Агенту Кэт определенно стоило быть рассудительней.

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