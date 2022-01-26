«Раньше ни отца ребенка, ни родных к молодой матери не пускали»: как рожали в Новосибирске 30 лет назад

Так выглядел корпус областного роддома в 90-е годы. Фото: предоставлено ГНОКБ.

30 лет назад, 25 января 1992 года, открылось родовое отделение областной больницы. Этого события ждали многие: город рос, повышалась и рождаемость. Сейчас роддом не узнать: от небольших старых корпусов он разросся до мощного перинатального центра. О том, в каких условиях раньше принимали роды и что изменилось за это время, — в нашем материале.

История роддома на базе областной больницы началась с одного гинекологического отделения, открытого в 1950-х. В 1977 году появилось отделение патологии беременных — крайне необходимое, чтобы снизить высокую детскую смертность в регионе. Туда привозили пациенток из всех уголков Новосибирской области.

Долгое время это отделение оставалось единственным местом, где могли получить помощь будущие мамы с осложнениями беременности. Только принять могли лишь 60 пациенток за раз. Проблема решилась в 1992 году, когда появилось новое отделение — родовое.

Так областной перинатальный центр выглядит сейчас. Фото: nso.ru

«ТАКОЙ ПОДДЕРЖКИ РАНЬШЕ НЕ БЫЛО»

Старые корпуса роддома сейчас можно увидеть только на редких архивных фотографиях и кадрах видеосъемки. Тогда не было многих привычных отделений, таких как детская реанимация, а уж о повышенном комфорте во время родов пациентка не могла и мечтать. Те, кто работает в роддоме со дня его основания, говорят, что не представляли, насколько сильным будет прогресс.

— Раньше, помню, негде было развернуться. Две родовые, две предродовые. А сейчас есть и индивидуальные родзалы, светлые и просторные, и одноместные палаты, обеспечивается возможность и партнерских, и вертикальных родов.

Раньше ни отца ребенка, ни других родственников к роженице не пустили бы, не было такой поддержки. Раньше в принципе никаких платных родов и платных услуг в медицине не существовало. Но сам процесс родов и рабочие обязанности остались те же самые. То же и окружение: акушерки, врачи, акушеры-гинекологи, медсестры, мамы, — рассказала КП-Новосибирск акушерка Татьяна Борисовна Попова, 30 лет проработавшая в родовом отделении больницы.

Процедура ЭКО и операции плоду еще в утробе для нас уже привычны, хотя 30 лет назад воспринимались как чудо. Кстати, первая беременная после ЭКО в Новосибирске рожала именно в областном роддоме.

Раньше о рожениц не было таких комфортных условий в палатах и родильных залах. Фото: nso.ru

«ЗАВЕРНУЛИ В МАХРОВОЕ ПОЛОТЕНЦЕ И БРОСИЛИ ПОД ДВЕРЬ»

Истории с малышами-отказниками в роддомах, к сожалению, не редкость. Такая участь постигает младенцев с патологиями. Как правило, их матерей акушерки знают. Но иногда врачи сталкиваются и с более неприятными сюрпризами.

— Был интересный редкий случай в августе 2011 года, когда ребеночка подкинули к двери нашего роддома. Рано утром раздался звонок в приемный покой, акушерка открыла, а на пороге лежит девочка, завернутая в большое махровое полотенце. Видимо, мать рожала в Буграх (в Кировском районе. — Ред.) и подкинула нам, — вспоминает Татьяна Попова. — Похоже на ту историю, где девочку нашли в коробке на трассе, но не настолько жестоко. Только мы никому, кроме полиции, об этом не сообщали.

Ту малышку также удочерили супруги, которые стояли в очереди на опеку. С врачами больницы семья поддерживала связь, несколько лет назад девочка пошла в школу.

РЕКОРДЫ

В 2013 году старое здание роддома снесли, чтобы построить на его месте современный перинатальный центр. 8 лет врачи и пациентки ждали его открытия, ютясь в других отделениях больницы. Сегодня роддом стал частью колоссального здания, и малышей в нем стало появляться на свет в два раза больше. За один день их может родиться 15 — 20.

— За 2021 год у нас родилось около 4 тысяч малышей, из них 67 двоен и одна тройня, — делится Татьяна Попова.

Но и это не предел: врачи планируют увеличить число родов до 5 тысяч в год.

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