Папа все снимает на камеру, а мама требует денег: в Новосибирске бывшие супруги делят ребенка с диагнозом «аутизм»

Бывшие супруги (слева) живут вместе лишь ради ребенка (справа). Фото: соцсети // предоставлено героями публикации

Надежда и Юрий развелись два года назад. Что их связывает? Шестилетний сын, а также жилплощадь. Мужчина и женщина живут в одном доме в Первомайском районе Новосибирска. Они не могут разъехаться и только жалуются друг на друга. Она заявляет, что бывший муж тратит детские пособия только на себя, покупая себе дорогие игрушки. Он же жалуется в ответ: экс-супруга бьет ребенка и выпивает, а для того, чтобы собрать компромат для органов опеки, он даже установил камеры наблюдения.Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

ДОМ РАЗДОРА

Жительница Новосибирска Надежда развелась с Юрием два года назад, но скандалы и ссоры продолжаются до сих пор. Живут экс-супруги в одном доме в Первомайском районе. Женщина уверена, что бывший муж хочет выселить ее на улицу и забрать шестилетнего сына Руслана*, у ребенка аутизм.

— Мой бывший муж вместе со своей матерью купил дом в Первомайском районе, взяв ипотечный кредит 650 тысяч рублей, меня там не прописал. Через два года родился Руслан, и я отдала мужу маткапитал — полмиллиона рублей — в обмен на обещание прописать меня. Получается, я вложила в этот дом деньги, а муж так ничего и не сделал. Мы постоянно ссорились, он меня бил — не сильно, но неприятно. Я писала заявления в полицию, но возбуждать уголовное дело не стали. Два года назад я решила развестись, съехать от мужа и потребовала маткапитал обратно. В ответ супруг стал грозить, что заберет Русю, — рассказала КП-Новосибирск Надежда.

Наталья уже семь лет в декрете по уходу за ребенком, которому дали инвалидность. Фото: соцсети

Женщина не работает, сидит дома — говорит, что заботится о ребенке. В три года мальчику поставили диагноз «расстройство аутистического спектра». Папа Руслана уверяет, что за это время мама не смогла попасть с сыном хоть на какую-то реабилитацию.

Возможно, семейные конфликты обостряются из-за постоянного сожительства со старшим поколением. Сначала семья жила с мамой Юры, а когда она умерла, Надежда перевезла в дом своих родителей.

— Дома постоянная ругань. А недавно я узнала, что муж оформил ребенку прописку. Так как живем мы номинально в его доме, он детские и получает. Тратит их исключительно на себя и свои кредиты. То металлоискатель купит, то компьютер себе, а ребеночек спит с взрослыми на одном диване, — возмущается мама. — Дело в том, что я Юре надоела. Говорит: «Долго ты здесь будешь торчать? Я хочу новую семью завести».

Наталья продолжает требовать материнский капитал, чтобы на эти деньги снять жилье для себя и сына. Она хотела подать на алименты, но муж сказал: «Раз живешь в моем доме, то никаких алиментов». А еще установил в комнате видеокамеру и пригрозил вовсе забрать ребенка.

«МОЖЕТ СДАТЬ В ПРИЮТ»

Бывший муж Натальи также согласился пообщаться с корреспондентом КП-Новосибирск. Он не согласен с описанием, которое дает ему экс-супруга. Говорит, что на тирана он не похож. Бить никого не бил — наоборот, защищался от нападок жены.

— Я работаю грузчиком в супермаркете, кормлю семью. Детские трачу на сына, а вот самой Надежде роль матери дается с большим трудом. Она сыну только и дает что сладости да успокоительные — вот и вся ее забота. За все эти годы так и не записала Руслана на реабилитацию: то один центр ей не подходит, то другой. Сама же выпивала, гуляла, — утверждает Юрий.

Мужчина подчеркнул: выгонять на улицу никого не собирается. Даже позволил Надежде перевезти в дом ее родителей, лишь бы за ребенком был присмотр, а в доме — порядок.

— Надежда просто хочет забрать половину дома, чтобы продать ее и уехать. А ребенка вообще может сдать в приют, этого я и боюсь. Я ей предложил: либо алименты плачу, либо маткапитал отдаю. А она обиделась. Комнату не хочет, работать не хочет — только деньги давай и все. Но я своего сына Руслана люблю, вот и терплю Надежду, — признался Юрий.

Старший сын Натальи Паша (слева) отбывает наказание за беременность 14-летней школьницы (справа). Фото: соцсети // Никита Манько

Бывший супруг говорит, что их семью уже проверяли органы опеки и ПДН, но по другому поводу: старший сын Надежды встречался с 14-летней школьницей, за что попал за решетку. Мужчина подозревает бывшую жену и в избиении младшего.

— Прихожу домой, а у сына синяк. «Упал на попу», — говорит его мать. Руслана надо к школе готовить, а он на бабушку с кулаками прыгает, агрессия так и прет. Как так можно воспитывать? Поэтому я и установил камеру, чтобы видеть, что происходит в моем доме и не бьют ли ребенка, — объясняет Юрий.

Больше всего в этой истории жалко ребенка. Мальчик живет в неблагоприятной атмосфере, и это явно не идет на пользу его и без того нарушенной психике. Чем могут помочь в этой ситуации органы опеки? Конечно, не хочется, чтобы ребенок и вовсе попал в приют, но и с его семьей нужно поработать: поддержать, наставить, исправить. Вопросы такого характера мы направили в органы опеки.

* Имена героев изменены.

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