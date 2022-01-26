Последние новости Новосибирска на 26 января 2022 года: 11 школ перешли на дистанционку, девушка разгромила игровой клуб

Новосибирцы обсуждают погром в баре и дистанционку. Фото: стоп-кадр.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

НОВОСИБИРЦЫ РАСКРИТИКОВАЛИ ЛОГОТИПЫ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ

Дизайнеры из брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» поторопились представить на суд новосибирской публики логотип новогодней столицы. Картинка явно не понравилась горожанам.

11 ШКОЛ ПЕРЕШЛИ НА УДАЛЕНКУ

В Новосибирской области несколько школ ушли на дистанционное обучение. Это гимназия № 11, «Лицей Технополис», школы № 207, № 34, № 23, № 175, № 41, Белоярская школа в Мошковском районе, школа №1 имени Ф.И. Кулиша в рабочем поселке Линево, «Областной центр образования» в поселке Тулинский и Барышевская школа.

ЖЕНЩИНЕ ВЕРНУЛИ СЫНОВЕЙ, КОТОРЫХ ОНА НЕ ВИДЕЛА 2,5 ГОДА

В Новосибирске матери вернули сыновей, которых она не видела больше двух лет. Бывший супруг спрятал от нее мальчиков после решения суда не в его пользу. Мужчина запер детей в квартире, не водил в школу и в садик. Несколько дней назад маме удалось забрать сыновей.

РОДИТЕЛИ НЕ ВОДЯТ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ИЗ-ЗА АГРЕССИВНОЙ ОДНОКЛАССНИЦЫ

В новосибирской школе № 141 в Первомайском районе четвероклассница держит в страхе весь класс. Девочка бьет и оскорбляет других учеников, из-за нее уволилась педагог, а родители боятся водить своих детей в школу.

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