Митрополит Никодим освятил отделение паллиативной помощи

Владыка передал главному врачу поликлиники Сабурову И.Ю. икону. Фото: ПУЧКОВ Михаил.

24 января митрополит Новосибирский и Бердский принял участие в открытии дневного стационара для паллиативных больных в поликлинике № 2 города Новосибирска. Владыка совершил чин освящения стационара и вознес молитвы о здравии сотрудников медицинского учреждения и пациентов. По окончании чина освящения митрополит Никодим осмотрел отделение и посетил первых пациентов: одновременно в стационаре могут находиться 15 человек.

По словам врачей, люди здесь ждут не только медицинской помощи, но и духовной поддержки, участия и внимания. Поэтому уже принято решение, что в одном из помещений поликлиники будет оборудована молельная комната. Отделение паллиативной помощи будут окормлять священнослужители Новосибирской епархии, помощь пациентам и их родственникам готовы оказывать сестры милосердия и православные добровольцы.

Фото: ПУЧКОВ Михаил.

Отвечая на вопросы журналистов, владыка Никодим напомнил, что одной из основных целей церковной социальной деятельности является служение ближним, независимо от их мировоззрения и вероисповедания. Дела милосердия распространяются на всех: добрых и злых, верующих и неверующих. И через эти дела кто-то обязательно начинает ощущать присутствие Бога.

- Оказание помощи больным - что может быть важнее? - вопросил владыка. - Нет более первостепенной задачи. И если наше общество приложит все силы для оказания больным необходимой помощи, разделит с ними их скорбь, то, конечно же, человек будет переносить болезнь легче, не будет чувствовать себя одиноким, оставленным всеми.

Фото: ПУЧКОВ Михаил.

В открытии дневного стационара для паллиативных больных также приняли участие руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Новосибирский епархии протоиерей Иаков Конкин, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Станиславовна Шалыгина, главный внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Новосибирской области Дмитрий Анатольевич Лайвин.