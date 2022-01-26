Появится ли под Новосибирском жилой квартал с выездом на три крупные городские магистрали

В п. Восход могут появиться современные высотки с детскими, спортивными площадками и парковками. Источник: предоставлено ООО «Энергомонтаж».

В Каменском сельсовете прошли общественные слушания по проекту внесения изменений в местный Генплан. Именно в этом документе зафиксированы все возможные изменения территории до 2042 года. Теперь тут могут появиться многоэтажки, новые дороги и сотни гектаров, застроенных коттеджами и малоэтажками.

БУДУТ ЛИ ПРОБКИ

Общественные слушания прошли на трех площадках, где жители могли задать интересующие их вопросы, оставить предложения и пожелания. «Комсомольская правда» рассказывала ранее, что больше всего людей тревожит возможность транспортного коллапса из-за новых соседей. По обновленному Генплану к поселку Восход присоединят участок площадью 8 гектаров, на котором выстроят семь жилых 14-этажных домов. Развитие нового жилого квартала взял на себя крупный застройщик ООО «Энергомонтаж».

На вопросы о том, появятся ли у жителей новые дороги, представители застройщика ответили, что приложат все усилия для того, чтобы помочь территории получить необходимое для этого федеральное финансирование. Со своей стороны «Энергомонтаж» безвозмездно передаст территорию участка под строительство дороги. Новые выезды на две крупные городские магистрали уже заложены в проекте планировочной организации территорий Каменского сельсовета. В поселке Восход продлят улицу Набережную со строительством дороги, выходящей на Гусинобродский тракт. Также с улицы Набережной проведут дорогу, соединяющуюся с продлением улицы Б. Богаткова, которое уже включено мэрией в Генплан развития Новосибирска.

1 - существующий выезд из п. Восход на Каменское шоссе, 2 - подвод новой дороги к продленной ул. Бориса Богаткова, 3 - подвод новой дороги к Гусинобродскому тракту, 4 - участок первой очереди планируемой застройки ООО «Энергомонтаж».

Проблема пробок в часы пик давно мучает каменцев. Вокруг как грибы растут коттеджи, что обстановку только усугубляет. На слушаниях также объявили о присоединении к существующим границам сельсовета еще около 200 гектаров, которые уже другой застройщик, группа компаний «Гелеон», будет использовать под малоэтажное строительство. Причем ни дорог, ни дополнительного развития инфраструктуры в этой части не предлагается.

УТРОМ - ДОРОГИ, ВЕЧЕРОМ - СТРОЙКА?

К сожалению, невозможно сначала проложить дороги, а после начать строительство. Федеральные средства не выделяются на путь в никуда. Сначала нужно, чтобы появилось определенное количество жилья для определенного количества жителей, тогда будет обоснование для прокладки дорог. Представители «Энергомонтажа» пояснили, что отдают свои земли под строительство автомагистралей для местных жителей, вкладывают собственные деньги в проектно-сметную документацию и будут способствовать тому, чтобы здесь появилось все необходимое для комфортной жизни.

Получается, что если по каким-то причинам «Энергомонтаж» не зайдет на строительство своего участка в поселке Восход, то жители останутся с существующей проблемой пробок и перспективой обрасти многочисленными соседями-коттеджами без новых дорог, школ и детских садиков.

«Энергомонтаж» предложил включить в генплан п. Восход кроме многоэтажек детский сад на 320 мест и школу на 1100 мест. Источник: Проект планировочной организации территории п. Восход Каменского сельсовета Новосибирского района НСО.

И О ДЕТЯХ ПОДУМАЛИ

Кроме транспортной доступности каменцев беспокоит и рост нагрузки на существующую инфраструктуру. За последние 10 лет здесь достраивается только одна новая школа. При участии и содействии депутатского корпуса компания «Энергомонтаж» в микрорайоне Родники за последние 10 лет ввела в эксплуатацию три школы. Планируется строительство четвертой. Там же выстроили детские сады, спорткомплексы. Поэтому в план развития первой очереди жилого квартала в поселке Восход уже включено строительство детского сада на 320 мест и школы на 1100 мест. Как задел на будущее, запланированная вместимость садика и школы на 35% выше нормативов для площади застройки. По задумке, это поможет Каменскому сельсовету снизить существующую образовательную нагрузку.

На каждой из трех площадок публичных слушаний обсуждения длились до тех пор, пока у присутствующих не заканчивались все вопросы. Теперь у администрации Каменского сельсовета есть два месяца, чтобы составить итоговый протокол и опубликовать его на своем сайте.

Редакция «Комсомолки» будет следить за развитием событий.