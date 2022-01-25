Создатель «Тангейзера» ради нового спектакля арендовал живую утку

Домашняя утка в роли дикой. Фото: предоставлено театром «Красный факел»/ Виктор ДМИТРИЕВ.

Театральные режиссеры обычно менее известны, чем их киноколлеги. Тем более если работник сцены трудится не во МХАТе, а где-то в глубинке. Может, только из-за этого Тимофей Кулябин не считается российской звездой.

Начнем с того, что режиссер, конечно, неоднозначный. Самая известная его работа - «Тангейзер». Это постановка, которую автор подготовил для оперного театра и которую сняли с проката. 7 лет назад разгорелся настоящий скандал, когда против «Тангейзера» выступили православные активисты.

Когда скандал утих, имя Кулябина так громко на всю страну уже не гремело. Между тем в 2017 году его «Три сестры» получили главную театральную премию страны «Золотая маска». Постановка вышла такая, что Чехов даже не узнал бы: герои общаются на языке жестов.

В копилке работ того же Кулябина - KILL, спектакль, благодаря которому в фойе «Красного факела» появилась кровавая инсталляция.

В общем, вы поняли: просто так взять пьесы и вручить актерам слова - не метод этого режиссера. Он норовит делать спектакли с огоньком, с чудинкой. Кому-то это нравится, кому-то - нет, но то, что такой подход в клочья разрывает все шаблоны, - факт.

И вот режиссер взялся за «Дикую утку». Если вы не знакомы с драмой Генрика Ибсена, попробуем рассказать коротко и без деталей, чтобы не вышел спойлер. Главный герой однажды узнает, что его привычная жизнь - сплошной обман. И жена за него вышла не по любви, и дочка-инвалид родилась неслучайно… В общем, шок, потрясение и сплошное «Пусть говорят». Герой (еще одна деталь) постоянно снимает дочь на камеру. С одной стороны, именно этот ритуал помогает девушке с особенностями развития общаться. С другой стороны, отец намерен сделать из съемок полноценный фильм. Дальше раскрывать детали сюжета не будем, а перейдем к кулябинским фишкам. Он решил, что репетировать спектакль лучше не на сцене, а в квартире.

Репетиции и съемки проходили в лофте. Фото: предоставлено театром «Красный факел»/ Виктор ДМИТРИЕВ.

- Мы нашли и обжили пустой лофт, который стал и квартирой героев, и нашим рабочим местом, - говорит 37-летний режиссер. - Мой исходный пункт заключался в том, что перед тем, как выйти на подмостки, актеры должны прожить жизнь своих героев не на сцене, а в реальности. В такой вот специально оборудованной и обжитой реальности.

Эту самую обжитую реальность труппа организовала в самом центре Новосибирска - именно там нашлось подходящее помещение. Репетиции снимали на видео. А что добру пропадать? Эти съемки пригодились: их показывают зрителю во время спектакля.

То есть действие идет на сцене, и тут же - над героями - экраны. На них те же персонажи, снятые в естественной среде. Поначалу у зрителя глаза разбегаются: невольно сравниваешь жесты и мимику с репетиции и с действия в настоящем времени. Потом привыкаешь.

Искать утку пришлось у жителей. Фото: предоставлено театром «Красный факел»/ Виктор ДМИТРИЕВ.

А еще в постановке есть утка. Драма Ибсена, в общем-то, предполагала, что птица в сюжете присутствует, без нее смысл пропал бы. Другой режиссер нашел бы чучело, и дело сделано. Но это получилось бы как-то не по-кулябински и не по-краснофакельски. Птаху решили задействовать живую. По крайней мере для киносъемок.

Очевидно, что подсобного хозяйства у театра нет, поэтому искать утку пришлось у жителей. Дали объявление в интернете, и птицеводы откликнулись. Крякающего питомца согласилась предоставить новосибирская семья. При этом отправлять птичку на съемку пришлось неоднократно. Не ровен час утке присвоят звание заслуженного артиста. Во всяком случае в роль она вписалась хорошо, дублера не просила, на работе оказалась не требовательной.

А вот заяц, похоже, не актер. Фото: предоставлено театром «Красный факел»/ Виктор ДМИТРИЕВ.

Спектакль «Дикая утка» (18+).

Театр «Красный факел», ул. Ленина, 19.

28 января, 15 и 25 февраля, 11 и 30 марта в 18.30.

Цена билетов: от 400 до 3500 руб.

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