«Это матрешка или голова Наполеона?»: новосибирцы раскритиковали «ядовитые» логотипы новогодней столицы

Работу дизайнеров новосибирцы не оценили. Фото: Брендинговое агентство «Мелехов и Филюрин».

Дизайнеры из брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» поторопились представить на суд новосибирской публики логотип новогодней столицы — красную снежинку на зеленом фоне. Или зеленую на красном. Показали дизайнеры и мерчандайз с этой комбинацией: коньки, бумажные стаканчики, пакетики и даже матрешку. Горожанам такой выбор цветов, мягко говоря, не понравился.

«ЧТО-ТО С ЦВЕТАМИ НЕ ТАК...»

На работу обрушилась волна критики.

— Смотришь: вроде голова Наполеона или солдат в каске, а оказывается, что это матрешка.

— Похоже на детский конструктор. Дизайнеры, наверное, учились в какой-то странной школе.

— Посмотрел фотографии, был поражен. А ведь это разрабатывалось три месяца!

— Режет глаз, даже смотреть невозможно.

Основная претензия — слишком контрастные цвета и их неудачное сочетание. Фото: Брендинговое агентство «Мелехов и Филюрин».

Но не только кислотные цвета возмутили публику. Очертания снежинки напомнили людям звезду Давида, зонтик, но никак не зимний символ. Может, народ чего-то не понял? Мы решили спросить профессионала. Новосибирский дизайнер Андрей Радаев окрестил работу емкой фразой: «Не так». И предложил вынести вопрос на более широкое обсуждение.

— Цвета очень яркие, ядовитые. Понятно, что в них можно закладывать какой-то символизм, говорить, что красный — цвет коммунистической Сибири или чего-то еще, но они жутко между собой не сочетаются. Я считаю, что нужно поработать над этим. Должен быть открыт городской конкурс, в котором может принять участие любая желающая профессиональная студия, — поделился своим мнением с КП-Новосибирск Андрей Радаев. — Нужно выяснить, какое было дано техническое задание, потому что не всегда это зависит от рекламного агентства. Может быть, сказали: «Нарисуйте зеленые свежинки на красном фоне». Но есть же цвета акцентные, основные, фоновые. А здесь просто засилье яркости. Нужно предложить ассортимент, набор цветов и провести голосование. Ведь можно придумать что-то поинтереснее.

Снежинку сравнили с еврейской Звездой Давида. Фото: Брендинговое агентство «Мелехов и Филюрин».

«РАНО РУГАЕТЕ!»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова вступаться за концепт логотипов не стала, однако предупредила: не факт, что улицы города украсит этюд в красно-зеленых тонах. Более того, горожане на это решение смогут повлиять. Не нравится? Голосуйте, выбирайте, что нравится.

— Окончательное согласование дизайн новогодней столицы России получит после разработки снежинки — главного символа проекта. В Нижнем Новгороде в разработке принимали участие мастера казаковской филиграни. После символ представляли жителям. Скоро мы тоже обратимся к горожанам и вместе решим, какой будет наша снежинка. Только тогда будем принимать решение относительно дизайна, — прокомментировала Анна Терешкова «Комсомолке».

Не сразу понятно, что здесь изображена матрешка. Фото: Брендинговое агентство «Мелехов и Филюрин».

ДОСЛОВНО

Что хотели сказать художники?

В брендинговом агентстве «Мелехов и Филюрин» объяснили набор цветов и саму задумку так:

— Главный символ проекта — снежинка. Новогодняя столица каждый год создает свою, уникальную, и передает ее затем следующему городу. Из Нижнего Новгорода (который был новогодней столицей 2021/22) к нам приехала хрустальная снежинка. Мы же пошли по другому пути. Во время работы над проектом стало понятно, что Новосибирск сильно выделяется на фоне остальных столиц. Поэтому весь фирменный стиль проекта — особый, новосибирский. Наша снежинка не кружевная, она больше похожа на наследие авангарда. При этом нам удалось сохранить теплые новогодние цвета зеленой елки и красной новогодней звезды.

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