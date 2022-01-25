Последние новости Новосибирска на 25 января 2022 года: женщина получила перелом, поскользнувшись на лестнице, новосибирцы атаковали ЗАГСы

Сообщаем главные новости на 25 января. Фото: предоставлено читательницей / Виктория МИНАЕВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 января 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОСИБИРСКА СЛОМАЛА НОГУ НА ОБЛЕДЕНЕЛЫХ СТУПЕНЯХ

Жительница Новосибирска сломала крестец и несколько месяцев не сможет работать из-за падения на скользкой лестнице у подъезда своего дома на улице Кировской. То утро было для Дарьи обычным: нужно было отвести ребенка в садик, а самой пойти на работу. Но стоило выйти за порог дома, как девушка вместе с ребенком поскользнулась на обледеневшей лестнице и получила серьезную травму.

НОВОСИБИРЦЫ АТАКОВАЛИ ЗАГСЫ РАДИ КРАСИВОЙ ДАТЫ

В Новосибирские молодожены атаковали ЗАГСы и подают заявления на регистрацию брака на первые «красивые» даты этого года - 2 и 22 февраля 2022 года. В этот день браки будут регистрировать только отделы ЗАГС Советского района и Центрального округа

УМЕР СОТРУДНИК СГК, УПАВШМЙ В ЯМУ С КИПЯТКОМ

В Новосибирске в областной больнице скончался сотрудник СГК, который упал в кипяток, ремонтируя теплосети. Напомним, ЧП произошло 10 декабря 2021 года. Мужчина чинил неполадки на теплотрассе на пересечении улиц Титова и Бийская. Травму сотрудник СГК получил во время работ в тепловой камере.

СТУДЕНТЫ ПОКАЖУТ СВОИ ШПАРГАЛКИ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Студенты НГТУ НЭТИ собрали интересные шпаргалки и покажут их в День студента в музее учебного заведения. Среди них есть и «классика» в виде надписей на обратной стороне бутылочной этикетки, и современный гаджет — пустой наушник, внутри которого прячется маленький листок.

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