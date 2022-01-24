Последние новости Новосибирска на 24 января 2022 года: блогер вступилась за новую семью девочки из коробки, ученые выяснили, как долго живет омикрон

Новосибирцы обсуждают историю с омикроном и мнение популярного блогера. Фото: Роспотребнадзор РФ/ www.instagram.com/spottykit

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 января 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

БЛОГЕР ВСТУПИЛАСЬ ЗА СЕМЬЮ, КОТОРОЙ ОТДАЛИ НАЙДЕННУЮ НА ТРАССЕ МАЛЫШКУ

Соцсети негодуют после решения опеки отдать новорожденную девочку, которую нашли на трассе, не ее спасителям, а другим кандидатам на опеку. Напомним, ребенка нашли пятеро подростков. Семь одна из парней - Рената Литвинова - хотела удочерить девочку, но опека выбрала не их. Блогер Екатерина Кузнецова рассказала, почему опека, на её взгляд, поступила правильно.

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, КАК ДОЛГО ЖИВЕТ ОМИКРОН

Ученые из «Вектора» провели эксперимент, сколько новый штамм коронавируса остается жизнеспособным на различных поверхностях. Выяснилось, что его главный враг – керамика.

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ ПОДВЕРГЛИСЬ НАПАДЕНИЮ В АКАДЕМГОРОДКЕ

Две женщины подали в полицию заявление о том, что на них напал мужчина на улице Жемчужная. Все произошло в один день при похожих обстоятельствах. Одну из пострадавших преступник ограбил, другая успела спастись. Полицейские нашли подозреваемого — 35-летнего новосибирца, который ранее был судим за изнасилование.

МНОГОДЕТНОГО ОТЦА, КОТОРЫЙ ИЗБИЛ ЖЕНУ И ДОЧКУ, ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который избил жену и 12-летнюю дочку. Во время ссоры он ударил супругу кулаком в лицо, а дочку ударил ноутбуком. Врачи диагностировали у женщины травмы средней тяжести, у дочери — ушибы, в ситуацию вмешались правоохранители.

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