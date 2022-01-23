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Общество23 января 2022 0:00

Последние новости Новосибирска на 23 января 2022 года: врач назвал симптомы «Омикрона», 14-летнего подростка покусала собака

Рассказываем последние новости Новосибирска на 23 января 2022 года
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Рассказываем последние новости Новосибирска на 23 января 2022 года.

Рассказываем последние новости Новосибирска на 23 января 2022 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

НОВОСИБИРСКИЙ ВРАЧ ПЕРЕЧИСЛИЛ ПРИЗНАКИ ШТАММА «ОМИКРОН»

Новосибирский врач Андрей Поздняков рассказал, что основные симптомы Омикрона» схожи с любыми ОРВИ. Речь идет о боли в мышцах, лихорадке, общей интоксикации организма. Чаще всего — это ринит разной степени выраженности, боль в горле, кашель, субфебрильная лихорадка. Утомляемость и слабость различной степени выраженности, выраженная потливость, конъюнктивит и боли в мышцах. У детей новый штамм проявляется расстройством ЖКТ, а также высыпаниями на теле.

В НОВОСИБИРСКЕ ПОДРОСТКИ РАЗЛИВАЮТ В ПОДЪЕЗДАХ УКСУСНУЮ КИСЛОТУ

В Новосибирске объявилась компания подростков, разливающих в подъездах на улице Виктора Уса уксусную кислоту. Жильцы задыхаются от едкой вони и написали заявления в полицию на любителей пакостей.

В НОВОСИБИРСКЕ 14-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПОКУСАЛА СОБАКА

На подростка в Академгородке на 14-летнего подростка, выгуливающего питомца породы корги, напала большая белая собака. Она хотела разорвать маленькую собачку. Мальчик отстоял любимца, но пострадал сам — большая псина прокусила ему руки.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ 69-ЛЕТНИЙ ПЕНСИОНЕР ИЗНАСИЛОВАЛ ПЕРВОКЛАССНИЦУ

Инцидент произошел в Карасукском районе. Престарелый педофил вывез ребенка на машине за 4 километра от села Октябрьское. После чего совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. В полицию заявила мать 7-летней девочки. Ранее извращенец судим не был.

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