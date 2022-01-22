«У нас под лестницей ночевали»: в Новосибирске жильцы обнаружили в подвале дома бесхозную квартиру

В квартире давно никто не живет. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске жители неприметной двухэтажки по адресу: улица Планировочная, 35, обнаружили на цокольном этаже квартиру. Привел их туда… запах. Когда вскрыли замок, увидели разбросанные книги, грязную одежду, заплесневелую еду и грибок на стенах. Жильцы считают, именно отсюда по дому разбежались тараканы.

Кто неведомый хозяин и кого привлекать к уборке — выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Татьяна Рыбка переехала в этот дом с мужем и ребенком два года назад. Уже тогда квартира снизу не давала ей покоя.

— Раньше в ней проживала пенсионерка. Потом по наследству ее забрал сын и сдал какому-то мужчине-алкоголику. Там его знакомые и окна били, и влезть к нему в квартиру пытались, а он не пускал. Все его дружки спали у нас под лестницей. Вонь стояла невыносимая, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Рыбка, жительница дома.

Жители дома сами установили решетку. Фото: Анна ПАШАГИНА

Терпение жильцов лопнуло, и они пожаловались в администрацию. Нерадивого квартиросъемщика выселили, а помещение осталось бесхозным.

— В итоге выяснилось, что квартира находится в муниципальной собственности, раньше эту жилплощадь давали коммунальщикам, — объясняет женщина. — Прошлой зимой мы зашли к себе домой, а у нас парит. Выяснилось, что на цокольном этаже прорвало батарею, и все это поднялось к нам. Внизу батарею перекрыли, и об этой квартире снова забыли, но ненадолго…

Тут давно пора прибрать. Фото: Анна ПАШАГИНА

«НАДО БЫЛО В ЭЛИТНОМ ДОМЕ ПОКУПАТЬ»

Как говорят местные, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать про этот хаос. Они открывают замок на решетке, которую сами установили на дверях этой никому не нужной, на первый взгляд, квартирки.

— Мы сами окна там забивали. Вот тут туалет был, который демонтировали по нашей просьбе. В Новый год был ужас просто. Этот унитаз затопило, и из него все вытекало. Дышать было просто невозможно, — поделилась с КП-Новосибирск Оксана Бударина, жительница одной из квартир. — Да и решетку для того, чтобы закрыть туда вход, мы своими силами варили и устанавливали. Видимо, дружки прошлого жильца-алкоголика заприметили это место и устроили здесь ночлежку, бесплатный приют. Пришлось спасаться от них своими силами.

В шкафу еще остались вещи. Фото: Анна ПАШАГИНА

Как сказала бы молодежь, квартира обставлена в стиле артхаус. Хотя слово «хаос» здесь было бы уместнее. В квартире две комнаты, туалет и кухня. На полу разбросаны книги, в шкафу валяются вещи, оставшиеся от прежних хозяев. На табуретках и кухне еда, воняющая тухлятиной.

— Мы уже и в ЖЭУ звонили, просили прибрать в этой квартире как-то. Здесь полная антисанитария, тараканы, которых мы не можем вытравить. У нас дети мимо бегают и дышат всем этим, — сетует жительница дома. — А в ЖЭУ нам сказали: «Надо было в элитном доме квартиру покупать».

В помещениях полная антисанитария. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирцы не знают, к кому еще обратиться за помощью. И в самом деле, кто должен прибраться в этой квартире? Может быть, скинуться на клининг всем домом?

ЗВОНОК В РЭС

Корреспондент КП-Новосибирск позвонила в управляющую организацию «Ремонтно-эксплуатационная служба № 1», чтобы узнать, когда квартирой на цокольном этаже займутся.

— У нас в планах сделать там уборку до конца января, — сообщила КП-Новосибирск Наталья Николаевна, председатель управляющей компании.

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