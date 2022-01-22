Последние новости Новосибирска на 22 января 2022 года: школьник выстрелил в одноклассника, прокуратура требует арестовать квартиру Евгения Покушалова

Сообщаем главные новости на 22 января. Фото: предоставлено Николаем Исаевым / meshalkin.ru.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ШКОЛЬНИК ВЫСТРЕЛИЛ В ОДНОКЛАССНИКА НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ

В Новосибирской области школьник выстрелил однокласснику в лоб из пневматического пистолета. Инцидент произошел на уроке физкультуры, когда дети должны были кататься на лыжах. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, к делу подключились полиция и прокуратура.

ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ ИЗЪЯТЬ КВАРТИРУ У ВРАЧА-КОРРУПЦИОНЕРА

Прокуратура Новосибирской области подала очередной иск на бывшего замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова. Правоохранители требуют арестовать его третью квартиру стоимостью 37 миллионов рублей.

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ ПРОТЕСТИРОВАЛИ НА КОРОНАВИРУС

В Новосибирской области ученики 11-х классов прошли второй этап тестирования на ковид. Если при экспресс-тестировании выявляется положительный результат, то проводится дополнительный ПЦР-анализ.

ДЕТИ НАПАЛИ ВО ДВОРЕ НА 9-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

Игра в снежки превратилась в избиение девятилетней девочки во дворе на улице Высоцкого. Ребята повздорили во время игры, в итоге мальчик начал пинать девочку в спину и бить в лицо, вскоре подтянулись и другие дети. Рядом были взрослые, но они не придали инциденту значения. Теперь в полиции лежат два заявления от родителей с обеих сторон.

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