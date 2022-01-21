Пойдут вверх или вниз: что будет с ценами на квартиры в Новосибирске в 2022 году

Самые популярные в Новосибирске — квартиры-студии и однушки. Как правило, их выбирают молодые пары. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Цены на недвижимость в Новосибирске растут немыслимыми темпами. По данным разных экспертов, только за 2021 год стоимость квартир в новостройках выросла на 14 — 17%, а вторичного жилья — больше чем на 20%. Несмотря на порой заоблачные цены, спрос на жилье в Новосибирске может увеличиться в связи с недавними беспорядками у соседей. Например, новосибирский юрист Юлия Лазарева прогнозирует массовую миграцию русских из Казахстана. А один из ближайших граничащих регионов — именно Новосибирская область. — Русскоязычное население будет покидать Казахстан более высокими темпами. С момента появления в Казахстане интернета количество звонков от русскоязычных жителей Казахстана увеличилось раз в 20. Целый день мне звонят и пишут те, кто не собирался переезжать. Теперь люди ставят себе цель переехать, устроить в России детей на обучение, причем не только в вузы, но и в школы, — такими данными поделилась с КП-Новосибирск Юлия Лазарева.

БУДУТ ПОКУПАТЬ, НО... В ПРИГОРОДЕ

Повлияет ли эта миграция на новосибирский рынок недвижимости? Об этом мы спросили независимого аналитика по рынку недвижимости Сергея Николаева.

— Я не считаю, что миграция особо повлияет на рост цен именно в Новосибирске. У этой миграции нет экономической составляющей: для того чтобы приобрести жилье здесь, людям надо что-нибудь продать. Российские и казахские цены несоизмеримы. Большинство мигрантов, на мой взгляд, будут претендовать на небольшие квартиры в пригороде Новосибирска, а может, и совсем не в Новосибирске, а в Омске, где жилье дешевле. Таким образом, возможен небольшой спрос на жилье экономкласса. А рост цен если и случится, будет вызван не спросом, а промышленной инфляцией, ведь стоимость стройматериалов продолжает расти, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Николаев.

По мнению аналитика, цены на жилье сейчас почти достигли пика. Если они в дальнейшем и будут расти, то медленнее инфляции и банковских депозитов. Также возможно, что квартиры в этом году станут дешевле, в частности, после отмены льготной ипотеки.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ НА РЫНКЕ

По оценкам экспертов из агентств недвижимости, цены в начале 2022 года приблизились к максимальному значению. И пока застройщики вряд ли их понизят.

— Застройщики и все, кто привязан к вторичному рынку, сейчас снижать цены точно не будут. Может, даже попытаются их поднять, потому что спрос в сравнении с прошлым годом, по нашим прогнозам, все-таки будет падать. А собственники и застройщики все равно хотят за сделку получить побольше. В 2022 году ждать снижения цен не стоит, в этом плане рынок недвижимости так быстро не работает, — ответила КП-Новосибирск директор агентства «Жилфонд.Премиум» в Новосибирске Ирина Терехова.

С ростом цен и ставок вырос на треть и размер ежемесячного платежа по ипотеке. Средний платеж в 2021 году составлял от 15 до 18 тысяч, в ближайшем будущем, по оценке Тереховой, он составит около 20 — 23 тысяч рублей.

— Но тут тоже свои нюансы: кто-то берет кредит на длительный срок, кто-то — на короткий. Это тоже влияет на сумму платежа. Ипотечную ставку подняли только в конце декабря, поэтому говорить о том, что она выросла за 2021 год, некорректно. Сейчас средняя ставка около 10%, если мы рассматриваем беспрограммные, нельготные ставки. В 2021 году ставки были и 5%, и 7%. Ставки по индивидуальным и льготным программам достигали даже 2%, — говорит Ирина Терехова.

Российская гильдия риелторов отмечает те же факторы: в городах-миллионниках за последний год появилось больше новых домов. Но инфляция цен на стройматериалы и повышение процентной ставки по ипотеке сделали свое: из-за них спрос на новостройки упал. К вторичке у сибиряков интерес также снизился.

— Перспективы на 2022 год таковы: 46% опрошенных экспертов прогнозируют дальнейший рост цен, 38% предвидят их стабилизацию без значительных колебаний и всего 16% ожидают снижения. В целом, с учетом роста цен на стройматериалы, повышения учетной ставки и сохранения интереса покупателей к жилой недвижимости, заметного снижения цен ожидать не стоит. Рынок сохранит стабильность с возможной корректировкой цен в сторону незначительного повышения в регионах, где потенциал для роста еще не исчерпан, — отмечается в исследовании РГР.

КАК МЕНЯЛАСЬ ЦЕНА ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР В НОВОСИБИРСКЕ

Согласно данным «Авито.Недвижимость», в Новосибирске в 2021 году появилось в 1,9 раза больше новостроек, чем в 2020-м. Но вместе с этим выросли и цены на новые квартиры.

— В 2021 году во многих городах России, включая Новосибирск, на рынок выходили объекты, которые должны были быть сданы еще в 2020 году. Их появление в течение года сопровождалось увеличением цен на новостройки, вызванным подорожанием стройматериалов и рабочей силы. Средняя цена квадратного метра в домах выросла на 18% — до 83 216 рублей. Наиболее активная динамика цен наблюдалась в сегменте однокомнатных квартир и студий, — подчеркнули аналитики «Авито.Недвижимость».

В итоге новосибирцы стали меньше думать о покупке квартир, и этот интерес снизился на 4%. Наиболее активно этот процесс происходил в первом полугодии, когда отмечалось максимальное увеличение цен на квартиры при квартальном сравнении. Однако к концу года, сообщает «Авито», показатели спроса на новостройки, напротив, стали увеличиваться.

КАК МЕНЯЛАСЬ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ?

По данным сайта etagi.com, за год цены на квадратный метр в новостройках выросли на 14 - 17% (а если учитывать только четырехкомнатные квартиры, то всего на 6%), «квадрат» же на вторичке стал стоить дороже на 21 - 23%.

Динамика цен за 2021,руб./кв.м. (etagi.com)

Январь 2021 года

Однокомнатные квартиры: новостройки — 79 874, вторичное жилье — 82 276

Двухкомнатные квартиры: новостройки —77 286, вторичное жилье — 75 622

Трехкомнатные квартиры: новостройки — 72 818, вторичное жилье — 73 070

Четырехкомнатные квартиры: — 76 809, вторичное жилье — 74 944

Март 2021 года

Однокомнатные квартиры: новостройки — 81 131, вторичное жилье — 84 402

Двухкомнатные квартиры: новостройки — 77 759, вторичное жилье — 77 682

Трехкомнатные квартиры: новостройки — 73 721, вторичное жилье — 75 946

Четырехкомнатные квартиры: новостройки — 76 557, вторичное жилье — 76 550

Май 2021 года

Однокомнатные квартиры: новостройки — 82 405, вторичное жилье — 87 113

Двухкомнатные квартиры: новостройки — 79 044, вторичное жилье — 80 575

Трехкомнатные квартиры: новостройки — 74 679, вторичное жилье — 80 767

Четырехкомнатные квартиры: новостройки — 77 589, вторичное жилье — 79 223

Июль 2021 года

Однокомнатные квартиры: новостройки — 84 228, вторичное жилье — 89 290

Двухкомнатные квартиры: новостройки — 80 829, вторичное жилье — 82 820

Трехкомнатные квартиры: новостройки — 76 146, вторичное жилье — 82 598

Четырехкомнатные квартиры: новостройки — 77 771, вторичное жилье — 80 156

Сентябрь 2021 года

Однокомнатные квартиры: новостройки — 86 595, вторичное жилье — 89 807

Двухкомнатные квартиры: новостройки — 82 638, вторичное жилье — 85 276

Трехкомнатные квартиры: новостройки — 77 178, вторичное жилье — 85 029

Четырехкомнатные квартиры: новостройки — 78 836, вторичное жилье — 83 165

Ноябрь 2021 года

Однокомнатные квартиры: новостройки — 87 726, вторичное жилье — 94 090

Двухкомнатные квартиры: новостройки — 83 673, вторичное жилье — 88 595

Трехкомнатные квартиры: новостройки — 77 870, вторичное жилье — 86 992

Четырехкомнатные квартиры: новостройки — 78 920, вторичное жилье — 85 564

Январь 2022 года

Однокомнатные квартиры: новостройки — 93 911, вторичное жилье — 99 354

Двухкомнатные квартиры: новостройки — 87 772, вторичное жилье — 92 918

Трехкомнатные квартиры: новостройки — 83 398, вторичное жилье — 89 026

Четырехкомнатные квартиры: новостройки — 81 352, вторичное жилье — 91 110

По данным РГР, цены на квартиры на вторичном рынке изменились гораздо сильнее. В начале 2021 года квадратный метр стоил 77,6 тысячи рублей, а к январю 2022-го его средняя цена поднялась почти до 98 тысяч. И рост, таким образом, составил чуть больше 20%.

Динамика цен за 2021 год на вторичное жилье, руб./кв.м. (novosibirsk.restate.ru)

30 января 2021 года — 77 620,2

20 февраля 2021 года — 79 813,4

26 марта 2021 года — 81 625,3

25 апреля 2021 года — 82 640,17

21 мая 2021 года — 82 941,8

18 июня 2021 года — 83 495,99

31 июля 2021 года — 86 149,96

28 августа 2021 года — 87 523,49

26 сентября 2021 года — 89 666,59

22 октября 2021 года — 92 679,52

19 ноября 2021 года — 95 129,69

19 декабря 2021 года — 96 717,66

14 января 2022 года — 97 986,34

КСТАТИ

Самую большую квартиру в Сибири нашли у нас

— Есть в Новосибирской области и свои рекорды. В 2021 году на «Циане» выставили на продажу самую большую в Сибири квартиру в новостройке площадью 342,58 квадратного метра. Застройщик готов уступить ее за 40 миллионов рублей.

Квартира с предчистовой отделкой находится в доме от ЖК «Мылзавод», который должен быть сдан не раньше осени 2024 года. Помимо нескольких спален в ней запланированы просторная кухня-гостиная площадью 41,7 «квадрата», два санузла и обширная терраса, - сообщает «Циан». — Новосибирск — единственный город в Сибири и один из немногих в стране, где на первичном рынке встречаются квартиры метражом 300+.

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