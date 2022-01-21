Сделал то, что 10 лет никто не мог. Когда Михаил Мордасов, Даниил Серохвостов и Мария Васильцова выступят на Олимпиаде в Пекине 2022

Трое новосибирских спортсменов поедут на Олимпиаду-2022. Фото: sport.nso.ru
На Олимпиаду в Пекине 2022 прошли три новосибирских спортсмена. Одна из главных сибирских надежд на Играх - 26-летний бобслеист Михаил Мордасов, мастер спорта России международного класса. Благодаряи ему российские бобслеисты впервые за последние десять лет попали в тройку призеров общего зачета Кубка мира и получили бронзу. Раньше такого успеха добивались экипажи Александра Зубкова в сезоне 2011–2012.
Представлять Новосибирск будет и 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов, буквально на днях завоевавший золото на Кубке мира по биатлону. Будет в компании титулованных парней и девушка - 26-летняя сноубордистка Мария Васильцова, выигравшая бронзу на Кубке мира — 2015. Она будет выступать в дисциплине «Сноуборд-кросс».
ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Торжественная церемония открытия Олимпийских игр пройдет в пятницу, 4 февраля, в 19.00 по новосибирскому времени. Церемонию будет транслировать в прямом эфире канал «Россия-1».
Посмотреть Олимпиаду можно на каналах «Первый», «Россия-1» и «Матч ТВ». Часть событий будут транслировать в прямом эфире, часть — в записи. Расписание выступлений новосибирских спортсменов пока неизвестно. Календарь соревнований по их дисциплинам таков.
Бобслей
14 февраля, понедельник
15.05 — двойки, мужчины, 1-й заезд
16.40 — двойки, мужчины, 2-й заезд
15 февраля, вторник
15.15 — двойки, мужчины, 3-й заезд
16.50 — двойки, мужчины, 4-й заезд; медали
19 февраля, суббота
4.30 — четверки, мужчины, 1-й заезд
6.05 — четверки, мужчины, 2-й заезд
20 февраля, воскресенье
4.30 — четверки, мужчины, 3-й заезд
6.20 — четверки, мужчины, 4-й заезд; медали
Биатлон
5 февраля, суббота
12.00 — смешанная эстафета; медали
8 февраля, вторник
11.30 — индивидуальная гонка, 20 км, мужчины; медали
12 февраля, суббота
12.00 — спринт, 10 км, мужчины; медали
15 февраля, вторник
12.00 — эстафета, 4х7,5 км, мужчины; медали
18 февраля, пятница
12.00 — масс-старт, 15 км, мужчины; медали
Сноуборд
9 февраля, среда
6.00 — кросс, женщины
6.55 — кросс, женщины
9.30 — кросс, женщины
10.07 — кросс, женщины
10.28 — кросс, женщины
10.45 — кросс, женщины; медали
12 февраля, суббота
5.00 — кросс, смешанные команды
5.30 — кросс, смешанные команды
5.50 — кросс, смешанные команды; медали
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