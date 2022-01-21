Сделал то, что 10 лет никто не мог. Когда Михаил Мордасов, Даниил Серохвостов и Мария Васильцова выступят на Олимпиаде в Пекине 2022

Трое новосибирских спортсменов поедут на Олимпиаду-2022. Фото: sport.nso.ru

На Олимпиаду в Пекине 2022 прошли три новосибирских спортсмена. Одна из главных сибирских надежд на Играх - 26-летний бобслеист Михаил Мордасов, мастер спорта России международного класса. Благодаряи ему российские бобслеисты впервые за последние десять лет попали в тройку призеров общего зачета Кубка мира и получили бронзу. Раньше такого успеха добивались экипажи Александра Зубкова в сезоне 2011–2012.

Представлять Новосибирск будет и 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов, буквально на днях завоевавший золото на Кубке мира по биатлону. Будет в компании титулованных парней и девушка - 26-летняя сноубордистка Мария Васильцова, выигравшая бронзу на Кубке мира — 2015. Она будет выступать в дисциплине «Сноуборд-кросс».

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Торжественная церемония открытия Олимпийских игр пройдет в пятницу, 4 февраля, в 19.00 по новосибирскому времени. Церемонию будет транслировать в прямом эфире канал «Россия-1».

Посмотреть Олимпиаду можно на каналах «Первый», «Россия-1» и «Матч ТВ». Часть событий будут транслировать в прямом эфире, часть — в записи. Расписание выступлений новосибирских спортсменов пока неизвестно. Календарь соревнований по их дисциплинам таков.

Бобслей

14 февраля, понедельник

15.05 — двойки, мужчины, 1-й заезд

16.40 — двойки, мужчины, 2-й заезд

15 февраля, вторник

15.15 — двойки, мужчины, 3-й заезд

16.50 — двойки, мужчины, 4-й заезд; медали

19 февраля, суббота

4.30 — четверки, мужчины, 1-й заезд

6.05 — четверки, мужчины, 2-й заезд

20 февраля, воскресенье

4.30 — четверки, мужчины, 3-й заезд

6.20 — четверки, мужчины, 4-й заезд; медали

Биатлон

5 февраля, суббота

12.00 — смешанная эстафета; медали

8 февраля, вторник

11.30 — индивидуальная гонка, 20 км, мужчины; медали

12 февраля, суббота

12.00 — спринт, 10 км, мужчины; медали

15 февраля, вторник

12.00 — эстафета, 4х7,5 км, мужчины; медали

18 февраля, пятница

12.00 — масс-старт, 15 км, мужчины; медали

Сноуборд

9 февраля, среда

6.00 — кросс, женщины

6.55 — кросс, женщины

9.30 — кросс, женщины

10.07 — кросс, женщины

10.28 — кросс, женщины

10.45 — кросс, женщины; медали

12 февраля, суббота

5.00 — кросс, смешанные команды

5.30 — кросс, смешанные команды

5.50 — кросс, смешанные команды; медали

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