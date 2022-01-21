Отдых в праздники: куда ездили жители Новосибирска и как пользовались интернетом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так, согласно полученным данным, чаще всего жители Новосибирска выбирали для новогоднего отдыха следующие российские города:

• Барнаул

• Кемерово

• Москва

• Красноярск

• Краснодар

Сам же Новосибирск вошел в топ-5 городов для посещения в новогодние праздники среди жителей столицы Приморья - Владивостока. Также отмечается, что меньше всего в эти предновогодние и новогодние каникулы (с 20 декабря 2021 по 9 января 2022 года) путешествовали жители Барнаула, Кемерова, Томска, Нальчика и Волгограда, а самыми путешествующими городами стали Сочи, Тольятти, Сургут, Тверь и Сыктывкар.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТА

Если говорить о мобильном интернет-трафике, то в первые дни января 2022 года рост потребления мобильного интернета в сети «Билайн» по всей России составил порядка 35% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Больше всего во время январских праздников мобильным интернетом в России пользовались мужчины в возрасте 25 - 45 лет, на втором месте - женщины той же возрастной категории, третье место - у мужчин от 45 до 65 лет, четвертая и пятая строчки - у женщин 45 - 65 лет и старше 65 лет.

Непосредственно в Новосибирске абоненты скачали в новогодние праздники почти на 40% больше интернет-трафика. И это было ожидаемо, ведь за предыдущие два года на развитие связи в Новосибирской области «Билайн» вложил порядка 1,7 миллиарда рублей. В рамках проекта за два года, 2020-й и 2021-й, количество базовых станций, обеспечивающих 4G на территории Новосибирска и области, выросло на 40%, а средние скорости мобильного интернета - на 60%. Сегодня жители более 100 крупнейших городов и ключевых поселений области, а также сотни небольших населенных пунктов численностью до 1000 человек имеют доступ к 4G от «Билайн».