Последние новости Новосибирска на 20 января 2022 года: прошли крещенские купания, Михаил Алоян уходит из спорта

Публикуем самые главные новости Новосибирска на 19 января.
Фото: Никита МАНЬКО
Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ 2022
В ночь на 19 января больше двух тысяч новосибирцев собрались у купелей, чтобы провести религиозный обряд самыми первыми. Всего в этом году в городе организовали 4 купели, а в области их было 33. Мы собрали самые лучшие фото ночных купаний.
НОВОСИБИРСКИЙ БОКСЕР ПРОЩАЕТСЯ С РИНГОМ
О том, что известный боксер Михаил Алоян хочет закончить спортивную карьеру, первым в соцсетях рассказал его тренер. Алоян — бронзовый призер Олимпиады, чемпион мира 2011 и 2013 годов, победитель чемпионата Европы 2010 года.
ПОЙМАЛИ ПЕДОФИЛА, ПРИСТАВАВШЕГО К ДЕВОЧКЕ В ЛИФТЕ
В Новосибирске благодаря совместной работе депутата Василия Стрекало и полиции утром 19 января задержали 30-летнего педофила, который приставал к 14-летней девочки в лифте многоэтажки.
ЗАВОТДЕЛЕНИЕМ БОЛЬНИЦЫ № 34 ПРИЗНАЛИ ВИНОВНОЙ В СМЕРТИ ПАЦИЕНТА
В Новосибирске Ленинский районный суд признал виновной заведующую лоротделением ГКБ № 34 в смерти пациента. Согласно приговору суда, врач ненадлежащим образом выполняла свои обязанности.
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