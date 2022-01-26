Под Новосибирском отец погибшего мальчика зарезал пенсионерку, чтобы сесть в тюрьму и отомстить убийцам сына

Влад был родным сыном Закира. Фото: Никита МАНЬКО/соцсети

Небольшой поселок Форпост-Каргатский в Новосибирской области потрясло убийство. Недавно вышедший на свободу 32-летний Закир залез в дом к местной пенсионерке. Зарезал ее и забрал всю пенсию — 20 тысяч рублей. Закира задержали почти сразу — по дому валялись улики. Казалось бы все просто в этой истории — убийство из-за денег. Но вдруг по поселку поползли слухи. Мол, зэк это сделал не из-за денег. Так он хотел попасть в СИЗО, где уже сидят его жена и ее любовник. Чтобы отомстить за гибель сына.

«РЕБЕНКА ПИНАЛИ НЕ МЕНЕЕ 50 РАЗ»

Форпост-Каргатский для Закира — родные места. Здесь живет его мать. Именно к ней он и вернулся, отсидев после разбоя очередной срок.

— Он в тюрьме, как рыба в воде. В основном воровал по мелочи, да поджоги на нем. То дом кому-то по пьяни сожжет, то стога сена, — описывают местные жители. — Он вспыльчивый, заносчивый.

На воле у Закира оставалась не только мать, но и жена с сыном — Наталья с Владиком жили в поселке Кудряшовском.

Но видать терпения у супруги не хватило. Без официального развода нашла сожителя — Ивана, родила от него двоих малышей (старшему сейчас два, младшему — год). Так у Влада появился отчим. А вместе с ним — многочисленные синяки на теле. Мальчика били.

Воспитание детей мало заботило этих родителей, а пособия они пропивали. Весной прошлого года во время очередной пьянки отчим с матерью решили-таки заняться воспитанием 6-летнего Владика: заставили читать книжку. А когда малыш запинался, приходили в бешенство.

— Они нанесли ему не менее 50 ударов руками и ногами, — сообщили в областном СКР.

На утро «учителя» протрезвели и поняли, что мальчик умер, не вынес побоев. И Наталью, и Ивана задержали, отправили в СИЗО дожидаться суда. Сейчас они там.

11 января из колонии вышел Закир. Ушел в запой. Говорят, тяжело переживал гибель сына. А через три дня убил человека. И даже не думал прятаться.

ОСТАВИЛ ВОЗЛЕ ТРУПА ПЕРСТЕНЬ И МАСКУ

— В тот вечер Закир пил вместе с двоюродным братом. После они ходили по поселку, орали песни. Да так, что весь поселок слышал. А под вечер завалились к 62-летней соседке, требовали денег взаймы. Та отказалась. Ну, они и начали ее бить, знали что у той в доме пенсия должна быть, — рассказывают местные.

Пенсионерка пыталась вырваться. Закир догнал ее и… Как напишут в деле следователи «нанес ножом колото-резаные ранения в область шеи и сердца».

— Они дома у нее все перевернули и разбили. Еще и деньги украли — 20 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск соседка Людмила.

Погибшую на утро нашла сестра. Вызвала полицию. А там для оперов — гора подсказок. Нож с отпечатками пальцев, медицинскую маску и даже золотой перстень Закир оставил у трупа. Видать, сам хотел дать следствию ниточку, которая точно приведет к нему самому.

— Он, конечно, пьяный был. Но не мог не понимать, что нож надо выкинуть. Явно хотел, чтобы его поймали. Когда за ним пришли домой — он там спокойно сидел, ждал полицию. Сразу дал признательные показания. Говорит: «Давайте, везите меня в СИЗО». Там он хочется с новым хахалем Наташки встретиться и поквитаться, — говорят местные жители.

«БОЮСЬ НЕ ТОЛЬКО ЗА СЫНА, НО И ЗА ВНУКОВ!»

Сейчас Закир в следственном изоляторе. Родные уверены — не далеко до нового убийства.

— Ужасные новости. Боюсь не только за сына, но и за внуков. Когда в прошлом году был эфир на Первом Канале, сестра Закира сказала на передаче: «С детьми Ивана нужно поступить, как с Владом». И мне сейчас тревожно. А что, если этот Закир решит внуков моих вырезать? Угроз нам не было, но все равно, — пожаловалась КП-Новосибирск Татьяна, мать Ивана. — Сын мой сейчас в СИЗО, как и Наталья, оба проходят экспертизы по делу убийства Владика. Наташку лишили родительских прав, младших детей — двухлетнюю внучку и годовалого внука — забрали в дом малютки, а потом их отдали в чужую семью под опеку. Жизнь разрушена у всех…

Женщина рассказывала КП-Новосибирск, что пыталась спасти Владика от тирании своего сына, забирала ребенка к себе, чтобы его не били.

— Сама вызывала инспекцию в семью: они ходили к ним, проверяли. Я сама жаловалась во все инстанции, что у детей есть нечего, в доме родители не убирают, ребятишки ходят грязными. А внучку они поили пивом, чтобы она постоянно спала. Сыну моему нет оправдания, но хочется, чтобы этот кошмар уже закончился, а не продолжился новыми смертями, — рассказала КП-Новосибирск бабушка.

*Имя ребенка изменено по требованиям законодательства.

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