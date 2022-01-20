Новосибирец отправил за границу 750 тысяч рублей, но перевод на две недели завис в банке

Николай перевел на счет 750 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА/предоставлено Николаем Беловым

Новосибирец Николай Белов пожаловался на работу банка. По его словам, он перевел деньги в Китай, а на счет они так и не поступили. В итоге мужчина пытается отменить операцию, а банк постоянно откладывает его заявку.

Николай уже несколько лет занимается сборкой компьютеров. Он заказывает оборудование из Китая и дома соединяет детали в готовый продукт. Оплату всегда проводил через биржу.

— В последний раз решил попробовать перевести деньги через банк. Тут всего одна операция, и все чеки официальные. 29 декабря я перевел за оборудование 750 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск Николай Белов.

По словам компьютерщика, деньги на иностранный счет так и не пришли. Они подвисли в банке и никуда не двигались.

— Мне начали приходить сообщения, что нужно предоставить некоторые документы. Я все отвез в банк, их оформили. Прошло еще несколько дней, но никаких операций совершено не было. Я решил, что верну деньги обратно, и написал заявление в банк, — говорит мужчина.

Банк принял заявление, но действий не последовало. Николаю стали приходить сообщения, что его обращение на рассмотрении, но каждый раз срок рассмотрения увеличивался.

— Я позвонил специалистам, а они мне даже не объяснили, в чем дело. Почему мне просто не могут вернуть мои деньги? Мои клиенты нервничают и уже готовы отказаться от своего заказа. Я же не могу вытащить такую крупную сумму из кармана и заказать новые детали, — возмущается предприниматель.

Николай решил пойти на крайние меры и вызвал в отделение банка полицию. В присутствии правоохранителей написал заявление, где рассказал всю ситуацию. Он надеется, что правоохранители смогут разобраться в случившемся и помогут вернуть деньги.

Корреспондент КП-Новосибирск также обратилась за комментарием в пресс-службу банка. Мы готовы опубликовать ответ организации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.