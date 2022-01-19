Последние новости Новосибирска на 19 января 2022 года: гимнаст, ставший инвалидом, пытается получить жилье, подростку раздробило руку в пекарне

Сообщаем главные новости Новосибирска на 19 января. Фото: личный архив.

Мы собрали оследние новости Новосибирска на 19 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ГИМНАСТ, СТАВШИЙ ИНВАЛИДОМ, ПЫТАЕТСЯ ДОБИТЬСЯ ЖИЛЬЯ

Виктор Федоров из Татарска оказался в инвалидном кресле, упал с турника. Сам мужчина сирота, после детдома ему дали жилье на втором этаже ветхой шестиэтажки. Виктор сделал ремонт и хотел приватизировать квартиру, но дом признали аварийным, поэтому жильцу отказали. Тогда инвалид-колясочник пошел в суд и даже выиграл его, но местные соцслужбы пригрозили выселить Виктора с женой и ребенком на улицу. Мужчина не сдался и записал видеообращение к генпрокурору.

В ПЕКАРНЕ 15-ЛЕТНЕМУ МАЛЬЧИКУ РАЗДРОБИЛО РУКУ

Жуткий инцидент произошел в пекарне на улице Станционной в Новосибирске: 15-летнему мальчику раздробило руку. Подросток поскользнулся и при падении попал рукой в работающий экструдер — машину, которая формирует и раскатывает тесто.

НОВОСИБИРСКИЙ НАРКОЛОГ ВСТУПИЛСЯ ЗА БЕЛОЧКУ

Нарколог Равиль Теркулов поддержал мнение слушателей и читателей новосибирской «Комсомолки» о том, что символом города как новогодней столицы должна стать белка. Противники идеи утверждают, что пушной зверек будет ассоциироваться с алкоголем.

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ В НОВОСИБИРСКЕ

Компания HeadHunter провела исследование, выяснив среднюю зарплату новосибирцев в декабре 2021 года. Она составила 47,6 тысяч рублей. Больше всего за декабрь заработали работники сферы менеджмента — 64,7 тысяч рублей. За ними идут специалисты из сферы добычи сырья. Замыкают тройку лидеров по средней предлагаемой зарплате работники сферы автобизнеса.

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