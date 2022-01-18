«Он может быть в рабстве»: жительница Узбекистана ищет в Новосибирске сына, который пропал 13 лет назад

Парень уехал из дома в 21 год. Фото: предоставлено Ириной Рогозниковой

58-летняя Ирина Рогозникова ищет в Новосибирске своего сына Дмитрия Рогозникова, уехавшего сюда на заработки. Парень перестал выходить на связь 13 лет назад. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

Дмитрий родился в 1981 году в Узбекистане, в небольшом городке Бекабаде. Там он окончил школу и потом вместе с семьей переехал в Ташкент. Позже устроился на местную стройку.

— Диме хотелось зарабатывать больше, и он вместе с другими парнями на автобусе уехал в Россию, а именно в Новосибирск. Это было в 2003 году, ему тогда был 21 год, — поделилась с КП-Новосибирск Ирина Рогозникова.

Парень всегда был с мамой на связи. Звонил, писал и рассказывал о своей жизни, говорил, что все складывается хорошо. Дмитрий встретил девушку Евгению, они жили вместе в Искитиме, хоть и не расписались, у них родилась дочка Александра.

— Дима работал на стройке, занимался отделочными работами. Мы с ним созванивались почти каждый день. Он фотографии свои отправлял, — говорит женщина. — Потом он случайно встретил в Новосибирске мою сестру и с ней тоже постоянно был на связи. Даже в гости ездили друг к другу.

В 2009 году парень перестал выходить на связь. Ирина не могла дозвониться ему на сотовый и решила спросить у родственницы, когда она видела ее сына последний раз.

Дима перестал выходить на связь в 2009 году. Фото: предоставлено Ириной Рогозниковой

— Сестра с ним виделась последний раз на ярмарке в районе Гусинобродского шоссе. По ее словам, Дима выглядел ужасно. У него были выбиты зубы, говорил, что у него забрали паспорт, одет был в какую-то рваную одежду. Только поговорить им не дал какой-то мужчина, стоявший рядом с ним, — вспоминает Ирина.

Мама Димы думает, что ее сына могли забрать в рабство. Как только она поняла, что сын в беде, решила обратиться в передачи по поиску людей, а теперь начала выкладывать объявления о поиске и в социальные сети.

Телефона невестки у Ирины нет, как и фото Евгении и внучки. Тем не менее женщина уверена, что сын не врал про семью, просто не показывал. Ведь и сестре он рассказывал про девушку. Ирина надеется, что Евгения увидит этот материал и откликнется.

Интересная деталь: в полицию мама пропавшего не обращалась, она уверена, что это не поможет, мол, и так много людей пропадает. При этом женщина активно ищет сына в соцсетях, пишет объявления, пытается найти новосибирских знакомых Димы, но пока безуспешно.

Уважаемые читатели, если у вас есть информация о том, где находится Дмитрий Анатольевич Рогозников, родившийся 3 октября 1981 года, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией по номеру 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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