Развернуться на 6 «квадратах»: топ квартир-малышек в Новосибирске, выставленных на продажу

Стоят такие квадраты недорого, но как все уместить на маленькой площади — большой вопрос. Фото: N1.RU.

Квартиры за 2 миллиона рублей в наше время уже редкость. Однако в Новосибирске находится и более дешевое жилье. Правда, размером с комнатку, в которой не то что гостям собраться — порой и вдвоем уместиться сложно. А ведь нужно еще и обустроить жилище, чтобы места хватило для вещей и мебели.

Неудивительно, что хозяева таких «микрокамер» хотят их продать. Мы составили подборку самых маленьких квартир в Новосибирске.

Самая маленькая

Квартира разделена на две комнатки площадью 2 и 6 «квадратов». Фото: N1.RU.

На первом этаже дома № 19 на улице Плахотного нашлось самое крошечное жилье — квартира площадью всего 8,4 квадратных метра. Кухонный островок, обеденный стол под подоконником, вместо ванны — маленькая душевая, отделенная от унитаза перегородкой, спальня — наверху. Есть у однушки и плюсы: невысокая цена (1,15 миллиона рублей), близость к метро и свежий ремонт.

Вместо ванной - санузел без излишеств. Фото: N1.RU.

— В этом доме была трехкомнатная квартира, ее разделили на три небольшие студии с личной кухней и санузлом в каждой, а коридор у них общий. Это старая сталинка, потолки высокие, поэтому сделан второй этаж для спального места. Покупать ее для семьи не вариант, но снимать как комнату в общежитии — идеально, — рассказал КП-Новосибирск владелец квартиры Дмитрий.

Высокие потолки позволили сделать второй этаж с местом для кровати. Фото: N1.RU.

Самая просторная

Студия продается за 1,4 миллиона рублей. Фото: N1.RU.

А эта квартира площадью 17 «квадратов» в панельной десятиэтажке по адресу: улица Зорге, 84. Как рассказала КП-Новосибирск риелтор Жанна Шилова, помогающая продать жилье, когда-то это было общежитие, однако перепланировку не выполняли и ничего не переделывали.

В этой ванной нашлось место даже для стиральной машины. Фото: N1.RU.

— Такая маленькая, но зато своя, как говорится. Клиент в ней прожил два года, теперь нашли нового покупателя, он уже внес аванс. По опыту могу сказать, что в таких квартирах редко задерживаются, это своего рода промежуточное звено. Их покупают либо одинокие люди, либо приезжие, иногородние на время, а потом быстро съезжают, — говорит риелтор.

Самая дешевая

В квартире нашлось место и для небольшого телевизора. Фото: N1.RU.

17 января на сайте n1.ru появилось новое объявление: мини-жилье попроще и побольше, расположенное в доме № 60 по улице Гидромонтажной. Гостинка площадью 13 «квадратов» продается всего за 940 тысяч рублей.

А вот для плиты и духовки места не хватило - пришлось довольствоваться двумя конфорками. Фото: N1.RU.

— Свежий ремонт, пластиковое окно, натяжной потолок, кухня и душевая кабина. Сделали ремонт и практически не жили здесь, — сказано в объявлении.

Душевая разместилась прямо в гостиной. Фото: N1.RU.

В квартире никто не прописан, собственник хочет продать однушку и даже оставить новым хозяевам всю мебель.

Самая дорогая

В просторной гостиной есть где разлечься - осталось только купить кровать. Фото: N1.RU.

Но за студии-малышки просят и приличные суммы. Такой вариант нашелся в трехэтажном доме № 10 в 1-м переулке Энтузиастов. 15 квадратных метров с кухонной зоной и санузлом с сидячей ванной продаются за 2,45 миллиона рублей.

Духовки в этой кухне нет, а функцию обеденного стола выполняет письменный. Фото: N1.RU.

— Дом расположен недалеко от центра города. Рядом находятся три детских сада, школа. Удобная транспортная развязка, — перечисляет достоинства автор объявления.

В санузле поместилась ванна, а вот для стиральной машины места не нашлось. Фото: N1.RU.

В самом старом доме

Сидя на диване или за узким столиком, можно посмотреть телевизор. Фото: N1.RU.

Дом в 1-м переулке Пархоменко возле сквера Славы был построен еще в начале 1930 года. Площадь самой маленькой квартиры, которая в нем продается, — 17 «квадратов». Продают ее за 1,5 миллиона рублей.

На кухне есть стиральная машина, а вместо духовки - микроволновка. Фото: N1.RU.

Если судить по фото, ремонт больше затронул санузел с душевой. Значительную часть комнаты занимает кухонный гарнитур, но есть место, где поесть, где поспать и посмотреть телевизор.

В такой ванне, конечно, не полежишь. Фото: N1.RU.

В самом новом доме

На угловом диване достаточно место и для двоих. Фото: N1.RU.

В новостройках тоже можно найти маленькие студии. Самая новая из них находится в кирпичной трехэтажке, построенной в 2015 году по адресу: улица Крестьянская, 40. В квартирке чуть больше 15 квадратных метров есть даже разделение на зоны.

Стеной между кухонной нишей и гостиной выступает шкаф. Фото: N1.RU.

— Дом ухоженный, в нем своевременно проводятся необходимые ремонтные работы. Здание располагается в тихом месте, вдали от дорожного шума. Вместе с тем до остановок транспорта менее 5 минут пешком, — уверяет автор объявления.

Когда пространства мало, приходится исхитряться. Фото: N1.RU.

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