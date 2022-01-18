Последние новости Новосибирска на 18 января 2022 года: полиция ищет педофила, заправки проверят после пожара на Автогенной

Новосибирцы обсуждают пожар на заправке и педофила, напавшего на ребенка. Фото: скриншот из видео/ Евгений КОЧКИН.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 января 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СЛЕДОВАТЕЛИ РАЗЫСКИВАЮТ ПЕДОФИЛА

Следком разыскивает мужчину, домогавшегося до малолетней девочки в лифте дома № 102/4 на Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска. Известно, что педофил напал на ребенка вечером.

МЭР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЧП С БЕНЗОВОЗОМ

Анатолий Локоть прокомментировал ЧП с бензовозом на передвижной заправке в Октябрьском районе. Мэр Новосибирска предложил провести внеплановую проверку всех нестационарных объектов после возгорания емкости с горючим.

47 ДОМОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ТЕПЛА

Северо-Чемской жилмассив в Кировском районе остался без тепла. В секторе отключения находятся 47 многоквартирных домов, пять детсадов и одна больница.

КУПЕЛИ НА КРЕЩЕНИЕ

Стало известно, что в Новосибирской области в ночь на 19 января начнут работать 33 купели. В самом же Новосибирске их будет 4.

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