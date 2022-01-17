Последние новости Новосибирска на 17 января 2022 года: загорелась цистерна с бензином, уролог покорил TikTok

Последние новости Новосибирска в нашей подборке. Фото: Евгений КОЧКИН/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 января 2022 года: обо всем важном, что случилось в регионе, — читайте в нашем материале.

ЗАГОРЕЛАСЬ ЦИСТЕРНА С БЕНЗИНОМ

В Новосибирске на улице Автогенной загорелась цистерна с бензином. ЧП произошло вечером 16 января. На место тут же выехали пожарные. Огонь удалось потушить за 38 минут. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К делу подключилась прокуратура.

ПРОДАЕТСЯ ВОСЬМИМЕТРОВАЯ КВАРТИРА

В Новосибирске продается квартира величиной 8 квадратных метров. Ее оценили в 1,15 миллионов рублей. Она находится в Ленинском районе на улице Плахотного. Дом там построен с 1930 года. Квартира маленькая и двухэтажная. На первом этаже кухня, а на втором спальня.

ИДЕТ РЕЗКОЕ ПОХОЛОДАНИЕ

В Новосибирск идет резкое похолодание. На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут -20...-23 градуса.

УРОЛОГ СНИМАЕТ ВИДЕО ДЛЯ TIKTOK

Новосибирский уролог Олег Абаимов снимает видео для TikTok. Так он решил популялизировать свое направление. Он рассказывает о самый распространенных болезнях в области урологии и как их лечить.

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