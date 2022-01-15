Под Новосибирском построят жилой квартал с выездом на три крупные городские магистрали

На участке площадью почти 8 гектаров построят жилой квартал, на 1,3 гектара - детский садик, а 2,7 гектара выделили под школу с футбольным полем. Фото: Проект планировочной организации территории п. Восход Каменского сельсовета Новосибирского района НСО

Новый жилой квартал может появиться в поселке Восход Каменского сельсовета. Развитие микрорайона взял на себя крупный застройщик ООО «Энергомонтаж». Главная цель - улучшить качество жизни сельского населения. У компании есть опыт комплексного развития территорий: параллельно со строительством жилых домов в микрорайонах Родники и Приозерный они выстроили поликлиники для детей и взрослых, детские сады, школы, спорткомплексы и храм во имя апостола Андрея Первозванного.

У местного населения есть два вопроса к своему будущему соседству со стройкой: не спровоцирует ли это транспортный коллапс из-за большого количества новоселов и справится ли вся существующая инфраструктура - коммунальная сеть, канализация, электричество - с возросшей нагрузкой?

ПОСТРОЯТ ДВЕ НОВЫЕ ДОРОГИ

В предоставленном на публичные слушания проекте планировочной организации территорий Каменского сельсовета заложено продление улицы Набережной в поселке Восход со строительством магистрали, выходящей на Гусинобродский тракт. Также с улицы Набережной проведут дорогу, соединяющуюся с продлением улицы Б. Богаткова, которое уже включено мэрией в Генеральный план развития Новосибирска.

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Организацию инженерных коммуникаций застройщик тоже возьмет на себя. Все будет новое, компания проложит и построит сети самостоятельно.

А КАК БЫТЬ С ИНФРАСТРУКТУРОЙ?

По словам застройщика, площадь строительства первой очереди составит 12 гектаров, причем 8 гектаров отведены под семь жилых 14-этажных домов, а 4 гектара - под строительство детского сада и школы. Детский сад будет включать 320 мест, а школа - 1100 мест. Следует отметить, что вместимость садика и школы на 35% выше нормативов для площади застройки. Это сделано для того, чтобы помочь Каменскому сельсовету снизить существующую образовательную нагрузку.

Вместе с жилыми домами сразу построят школу со спортивным стадионом и детский сад. Зеленым обозначено запланированное озеленение территории. Фото: Проект планировочной организации территории п. Восход Каменского сельсовета Новосибирского района НСО

Власти и крупный социально ответственный бизнес вместе выполняют поручения правительства страны. Главная цель - обеспечение жителей сельских территорий развитой транспортной, образовательной, социальной и спортивной инфраструктурой. Все это должно появляться вместе с современным и комфортным жилым фондом. Глядя на то, как в последние годы развиваются микрорайоны Родники и Приозерный, хочется верить в то, что теперь и в Каменском сельсовете появятся новые дороги и необходимые для жизни объекты инфраструктуры.

Редакция «Комсомолки» будет следить за тем, как проходит освоение и развитие территории в Новосибирском районе.