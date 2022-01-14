Куда сходить в Новосибирске в пятницу вечером и выходные 14 - 16 января 2022 года: самая полная афиша

Из нашей афиши вы узнаете, куда можно сходить на выходных. Фото: muzkom.ru.

Новогодние каникулы закончились, но развлечений хочется по-прежнему. Наша афиша подскажет, куда сходить в Новосибирске в пятницу вечером и выходные 14 - 16 января 2022 года.

КОНЦЕРТЫ

В программе прозвучат оригинальные обработки песен группы Beatles. Фото: phil-nsk.ru

«Всемирный день The Beatles» (12+)

О чем: Фанатов знаменитой ливерпульской четверки по всему миру тьма, и в Новосибирске ее любят не меньше. Эту любовь видно на улицах города: достаточно пройтись и найти арку Джона Леннона на улице Челюскинцев, а неподалеку долгое время работал паб «Ливерпуль» с желтой подлодкой на фасаде. Ко дню The Beatles Вокальный ансамбль Павла Шаромова и Биг-бенд Владимира Толкачева предлагает программу, составленную из хитов знаменитой группы.

Где: ГКЗ имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18/1)

Дата: 16 января в 18.00

Цены: от 500 до 1500 руб.

«К нам опять прилетела летающая тарелка» (6+)

О чем: Вы видели когда-нибудь настоящую летающую тарелку? А теперь представьте, что однажды в воскресное утро такая космическая тарелка приземлилась в нашем городе. Да не где-то, а на крыше Камерного зала филармонии, когда ее там никто не ждал! Инопланетяне вышли на сцену, и оказалось, что они добрые, очень похожие на нас, а главное, знают и поют наши любимые песни!

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

Дата: 16 января в 12.00

Цены: от 300 до 600 руб.

ТЕАТР

«Карлсон, привет!» (6+)

В спектакле «Привет, Карлсон» появится очень необычный артист — самый настоящий щенок! Фото: nsk.kassy.ru

О чем: Он лучший в мире специалист по паровым машинам, лучший в мире рисовальщик петухов, лучший в мире специалист по тефтелям, лучший в мире строитель, лучший в мире мастер на всевозможные проказы, лучшая в мире нянька, лучшее в мире привидение, самый тяжелый больной в мире… И вообще, мужчина в самом расцвете сил! Поэтому дом обычной шведской семьи буквально ходит ходуном. А Малыш… Малыш здесь совсем ни при чем! Все шалости - исключительно дело рук Карлсона, который живет на крыше!

Где: театр «На левом берегу» (ул. Вертковская, 10)

Дата: 16 января в 11.30, 13.00

Цены: от 350 до 400 руб.

«Алиса в Стране чудес» (6+)

О чем: Спектакль для тех, кто устал смотреть на мир обычно и мечтает хотя бы раз увидеть все вверх тормашками, как на обратной стороне Земли; для тех, кто искренне хочет, чтобы мир становился все чудесатее и чудесатее, и, конечно, попасть на безумное чаепитие к Мартовскому зайцу и Шляпнику, а также встретиться с тем самым Чеширским котом с очаровательной улыбкой.

Где: Музыкальный театр (ул. Каменская, 43)

Дата: 15 января в 12.00

Цены: от 350 до 700 руб.

«Волшебная лампа Аладдина» (6+)

О чем: Султан так мечтал выдать замуж свою дочь Будур, что не хотел ждать благосклонности ночных светил и назначил дату свадьбы. Но судьба вмешалась в эти планы: на шумном восточном базаре принцесса Будур увидела Аладдина и... влюбилась. Но как быть с принцессой, паренек не знал, ведь он всего лишь уличный торговец! Однако случай послал ему старую лампу, в которой много веков томился всемогущий джинн. Благодаря этому кудеснику, хитрости, смекалке и светлому чувству любви судьбы героев сложились так, как это было угодно звездам.

Где: театр «Красный факел» (ул. Ленина, 19)

Дата: 16 января в 14.00

Цены: 500 руб.

Мюзикл Cabaret (18+)

Известный кабаре-мюзикл больше 60 лет не сходит со сцены. Фото: nsk.kassy.ru.

О чем: В Kit-Kat Club царит безудержное веселье: сумасшедшие эмоции, бешеный драйв и безграничная власть денежных купюр. Развлекает публику несравненная певица Салли Боулз. Очаровать, рассмешить, обмануть - этой красотке на пару с конферансье Эмси подвластно все. Разгоряченным посетителям совершенно не хочется думать о том, что за дверями кабаре хаос, причем не только политический. Однажды беззаботную жизнь героев поставит с ног на голову... любовь.

Где: театр «Глобус» (ул. Каменская, 1)

Дата: 15 и 16 января в 18.00

Цены: от 700 до 1700 руб.

КИНО

«Черный ящик» (12+)

О чем: Крушение новейшего авиалайнера уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины катастрофы может только расшифровка черного ящика. Расследование возглавляет талантливый и эксцентричный аналитик Матье с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается на своем пути, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матье. Так может, это всего лишь изощренные игры его разума?

Где: Кинотеатр «Киносити» (ул. Фрунзе, 238, ТЦ «Сибирский Молл»)

Дата: 14 января (премьера), 15, 16 января

Цены: от 360 до 850 руб.

ЦИРК

«Кармалуна - повелительница теней» (0+)

В представлении обещают много спецэффектов. Фото: Сергей Белов, www.circus-novosibirsk.ru

О чем: Сказочный спектакль с участием животных. Зрителей встретят как уже известные сказочные и новогодние персонажи, так и совершенно новые. Вас ждут захватывающая история, таинственные события и несомненная победа добра над злом.

Где: Новосибирский государственный цирк (ул. Челюскинцев, 21)

Дата: 15 января в 17.00, 16 января в 15.00

Цены: от 800 до 1800 руб.

СПОРТ

Домашний матч по мини-футболу между командами «Сибиряк» и «Саратов-Волга» (15-й тур Париматч - Высшая лига)

Где: Спортивный комплекс «Сибиряк» (ул. Ленинградская, 115)

Дата: 15 января в 14.00

Цены: 150 руб.

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